¿Cuánto tarda en llegar una multa de tráfico?

Una de las principales preocupaciones de los conductores en nuestro país es recibir una multa de tráfico. Si eres cazado por las autoridades o por los elementos de la Dirección General de Tráfico (radares, cámaras…) que velan por la seguridad vial en las carreteras del territorio ibérico, lo más normal es que recibas una sanción económica por infringir la Ley. Hay veces que llegan hasta nuestro domicilio, pero hay otras, en cambio, que no lo hacen por cualquier tipo de fallo en el envío, pero eso no nos exime de no pagar la multa. Por eso, es recomendable, de vez en cuando, mirar nuestro perfil en la DGT para comprobar que no tenemos ninguna deuda pendiente con dicha administración. A continuación, os detallaremos cómo hacerlo.

🌐 ¿Aún no conoces a María, la nueva asistente virtual de la #DGT? Mediante IA generativa, resuelve dudas sobre trámites como renovación del carnet, pago de multas o matriculaciones, sin necesidad de depender de menús o búsquedas. ¡Ponla a prueba! 👉 https://t.co/i4QJuk3IKo pic.twitter.com/We9mowwR1i — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) June 22, 2025

Cómo saber si tengo una multa de tráfico

1.- Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA/TEU): Testra es el tablón oficial donde la Dirección General de Tráfico (DGT) publica las sanciones cuando no ha sido posible notificarte por correo.

Ve a la sede electrónica de la DGT: https://sede.dgt.gob.es

Haz clic en ‘Multas’ y luego en ‘Consulta del Tablón Edictal de Sanciones (TESTRA/TEU)’.

Puedes buscar con tu DNI, nombre y apellidos o la matrícula del vehículo.

Si aparece una sanción, ya ha sido legalmente notificada. Puedes consultarla, pagarla o presentar alegaciones. Para acceder a este enlace, no necesitas certificado digital ni Clave para esta consulta.

2. Consultar multas en la app miDGT: es la aplicación oficial de la DGT, donde puedes consultar toda la información sobre tu vehículo y tus sanciones de tráfico.

Descarga la app miDGT desde Google Play o App Store.

Inicia sesión con la clave PIN, clave Permanente o certificado digital. Si ya estás registrado, eso sí.

En el menú principal, accede a la sección ‘Mis multas’.

Observarás si tienes sanciones pendientes, y puedes pagar directamente desde la app. En este caso, sí se requiere identificación electrónica.

3. Acceder a la Dirección Electrónica Vial: es un sistema gratuito donde la DGT y otras administraciones envían notificaciones electrónicas de sanciones de tráfico.

Accede a https://sede.dgt.gob.es

En el menú, ve a ‘Multas’ y luego pincha en ‘Dirección Electrónica Vial (DEV)’.

Identifícate con tu certificado digital o clave.

Revisa si tienes notificaciones pendientes.

Una vez te registras, dejarás de recibir notificaciones en papel. Las sanciones se notifican por correo electrónico o SMS con acuse de recibo.

4. Consulta desde la Sede Electrónica de la DGT: el portal central de servicios digitales de la DGT, donde puedes ver tus sanciones, puntos del carnet, historial, pagar multas, identificar al conductor responsable o recurrir sanciones.

Accede a https://sede.dgt.gob.es Dirígete a «Multas». Elige «Consulta de sanciones» o «Pago de multas». Identifícate con Cl@ve o certificado digital. Consulta las multas a tu nombre o asociadas a tu vehículo.

Consejos

No uses enlaces sospechosos de mensajes SMS o correos electrónicos. La DGT nunca envía enlaces de pago por SMS.

Si quieres estar informado en tiempo real, activa las notificaciones en la app miDGT o regístrate en DEV.

Revisa periódicamente el TESTRA, especialmente si has cambiado de domicilio o tienes dudas sobre una posible sanción.

El tiempo que tarda en llegar una multa de tráfico

El tiempo que tarda en llegar una multa de tráfico depende de varios factores, incluyendo la forma de notificación y el tipo de infracción. En general, la administración dispone de un plazo de hasta tres meses para notificar infracciones leves y hasta seis meses para las graves o muy graves, contados desde la fecha en que se cometió la misma. Si la persona está dada de alta en la Dirección Electrónica Vial (DEV), la notificación puede llegar en un plazo muy corto, incluso en 48 horas, mediante correo electrónico o SMS con acuse de recibo. En caso contrario, la sanción se envía por correo certificado al domicilio registrado en la Dirección General de Tráfico. Si no se puede entregar la notificación personalmente, esta se publica en el Tablón Edictal Único (TEU), lo que equivale legalmente a una notificación. Desde ese momento, el infractor dispone de 20 días naturales para pagar con descuento o presentar alegaciones. Cuándo prescribe una multa de tráfico

Una multa de tráfico prescribe cuando transcurre un determinado plazo sin que la Administración haya ejercido su derecho a sancionar (prescripción de la infracción) o a ejecutar el cobro de la sanción (prescripción de la multa).

La infracción prescribe a los tres meses si es leve, y a los seis meses si es grave o muy grave, contados desde la fecha en que se cometió la infracción, siempre que en ese tiempo no se haya notificado al infractor o iniciado el procedimiento sancionador.

Por otro lado, una vez que la multa ha sido notificada y es firme, el derecho de la Administración a exigir su pago prescribe a los cuatro años desde que la sanción no es posible recurrirla. Sin embargo, estos plazos pueden interrumpirse si el conductor realiza alguna actuación, como, por ejemplo, un recurso o un pago parcial, o si la Administración realiza acciones que evidencien su intención de cobrar la multa o continuar con el procedimiento.