KIA EV4, el eléctrico que une emoción, sostenibilidad y confort sin concesiones

El futuro de la automoción no es sólo eléctrico: es emocionante, eficiente, cómodo y profundamente conectado con el estilo de vida del conductor. Con el lanzamiento del KIA EV4, la marca surcoreana vuelve a demostrar que está a la vanguardia del cambio. El nuevo modelo nace con la ambición de convertirse en una referencia del segmento C, no solo por su diseño rompedor, sino por una propuesta tecnológica sólida, un nivel de conectividad sobresaliente y una experiencia de conducción tan segura como confortable.

Una silueta que rompe moldes

Inspirado en la filosofía de diseño Opposites United, el EV4 se desmarca del lenguaje tradicional de las berlinas y hatchbacks al combinar formas inesperadas con una imagen atlética y moderna. Con un frontal bajo, una zaga alargada y una postura ancha, proyecta un estilo contundente sin renunciar a la elegancia.

Los grupos ópticos verticales, junto con la firma lumínica Star Map y el nuevo Tiger Face diseñado específicamente para los modelos eléctricos de KIA, acentúan su personalidad tecnológica. En la parte trasera, tanto en la berlina como en el hatchback, se apuesta por líneas limpias, ventanas inclinadas y una proporción alargada que refuerza su carácter deportivo.

Un interior minimalista y funcional

Dentro, el EV4 ofrece un habitáculo que fusiona sobriedad y tecnología. El diseño es limpio, con materiales y colores que juegan con los contrastes, creando un ambiente moderno, cálido y funcional. Destaca la interfaz flotante y un volante asimétrico de un solo radio, que optimizan la ergonomía sin renunciar al estilo.

Los ocupantes encontrarán un espacio generoso tanto en la fila delantera como trasera, gracias a la arquitectura de la plataforma E-GMP. La consola central incluye una superficie deslizante y un reposabrazos giratorio, pensados para mejorar la experiencia diaria.

La capacidad del maletero también sobresale: 490 litros en la versión berlina y 435 litros en el hatchback, liderando su categoría en volumen de carga.

Tecnología pensada para el disfrute

La experiencia digital está en el centro de la propuesta del EV4. Un monitor panorámico de 30 pulgadas combina tres pantallas (dos de 12,3″ y una de 5,3″), integrando el sistema Connected Car Navigation Cockpit. Gracias a las actualizaciones remotas (OTA), el vehículo puede recibir nuevas funcionalidades directamente desde el móvil del usuario, manteniéndose siempre al día.

Además, el sistema de infoentretenimiento es compatible con plataformas como YouTube, Netflix o Disney+, e incorpora funciones como karaoke y juegos. El modo Theatre transforma el habitáculo en una auténtica sala de cine sobre ruedas, mientras que el modo Rest ofrece una atmósfera de relax mediante iluminación ambiental y asientos reclinables.

Seguridad de primer nivel

El EV4 ha sido diseñado para alcanzar las máximas calificaciones de seguridad en las pruebas Euro NCAP, US NCAP y IIHS. Para lograrlo, cuenta con un completo conjunto de asistentes de conducción avanzados (ADAS), como el sistema de Asistencia de Conducción en Carretera 2 (HDA2), detector de fatiga, frenado de emergencia con detección de peatones, mantenimiento de carril, control de crucero inteligente y asistencia de estacionamiento remoto.

Su estructura está reforzada y preparada para soportar impactos, con un techo capaz de resistir hasta cinco veces el peso del vehículo y protecciones adicionales en torno a la batería.

Dos estilos, una misma energía

Disponible en versiones berlina y hatchback, el EV4 puede configurarse con dos tipos de batería: una estándar de 58,3 kWh y otra de autonomía extendida de 81,4 kWh. En la versión berlina, la autonomía alcanza hasta 630 km según el ciclo WLTP; en el hatchback, 590 km.

La potencia es de 150 kW, y permite una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,4 segundos. La carga rápida permite recuperar del 10 al 80% en poco más de 30 minutos, y también ofrece funciones de carga inversa V2L (hasta 3,6 kW) y V2G (hasta 10 kW), lo que permite alimentar dispositivos externos o devolver energía a la red.

Dinámica adaptada a cada trayecto

El chasis del EV4 ha sido desarrollado específicamente para proporcionar una experiencia de conducción ágil y silenciosa. La suspensión delantera con columna MacPherson y la trasera multibrazo se complementan con tecnologías como los amortiguadores sensibles a la frecuencia (SFD3) y cojinetes Hydro G, que reducen vibraciones y mejoran el confort.

La dirección también se ha optimizado, logrando una reducción del 50% en las desviaciones al pasar por baches y una mayor precisión al trazar curvas.

Producción y llegada al mercado

El KIA EV4 berlina se fabricará en Corea del Sur, mientras que la versión hatchback se ensamblará en Eslovaquia para el mercado europeo. Ambas versiones han sido diseñadas con las necesidades del mercado europeo en mente, combinando espacio, practicidad y tecnología en un formato compacto y competitivo. Su lanzamiento comercial está previsto para el último trimestre de 2025.

Un futuro más eléctrico… y más emocionante

Con el EV4, KIA refuerza su compromiso con una movilidad sostenible, ofreciendo un coche que no sólo responde a las exigencias tecnológicas y medioambientales del presente, sino que se anticipa a las del futuro. Una propuesta que invita a conducir distinto, vivir diferente y avanzar sin renuncias.

En definitiva, el EV4 es mucho más que un nuevo modelo. Es una declaración de intenciones para una nueva generación de conductores. Una puerta de entrada a la movilidad del futuro.