La colocación de un radar de tramo capaz de supervisar la velocidad a lo largo de más de 6,5 kilómetros en una autopista muy transitada, con un límite máximo de 100 km/h, adelantaba lo que hoy se ha confirmado: se trata de uno de los radares de tramo más eficientes de España en cuanto a denuncias por exceso de velocidad.

Este dispositivo, situado en Saltacaballo, forma parte de la estrategia de la DGT de priorizar los radares de tramo frente a los tradicionales radares puntuales. La medida, que comenzó a implementarse en 2023, se ha reforzado durante los últimos dos años, y en 2025 ya se contabilizan 88 nuevos radares de tramo instalados en todo el país, consolidando un cambio claro en la política de control de velocidad.

Esto dice el director de la DGT sobre este radar

El propio director de la DGT, Pere Navarro, explicó que este tipo de radares es «más justo que el radar puntual. Cualquiera puede superar el límite de velocidad en un instante, pero si ese exceso se mantiene durante varios kilómetros, la situación refleja un riesgo mayor y merece un control más estricto». En el caso de Saltacaballo, la longitud del tramo de control es aún más extensa que los habituales, alcanzando los 6,5 kilómetros, lo que permite un seguimiento más preciso y continuo del tráfico y contribuye a reducir los riesgos de accidentes por velocidad excesiva.

Actualmente, el radar de tramo de Saltacaballo registra un mayor número de sanciones en sentido Vizcaya que hacia Cantabria. Según ha explicado José Miguel Tolosa, jefe provincial de Tráfico, el propósito principal de este control no es únicamente multar, sino mejorar la seguridad vial: «Antes, en ese tramo, los conductores realizaban frenazos repentinos al acercarse a los radares fijos, lo que generaba colisiones leves y choques por alcance. Con la entrada en funcionamiento del radar de tramo, el tráfico circula de manera más uniforme y la cantidad de accidentes menores ha disminuido significativamente».

No, no vale frenar en el punto del radar

A diferencia de los radares convencionales que solo registran la velocidad en un punto determinado, este nuevo dispositivo calcula la velocidad media a lo largo de varios kilómetros. Esto obliga a los conductores a respetar el límite de velocidad durante todo el trayecto, en lugar de simplemente reducir la marcha al acercarse a un radar puntual. Gracias a este enfoque, se logra un control más efectivo del tráfico, evitando frenazos bruscos y promoviendo una conducción más segura y constante a lo largo de todo el tramo vigilado.