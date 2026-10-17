Mientras España sigue apostando por el diesel, he probado este BYD híbrido enchufable con Etiqueta Cero y ha sido un acierto seguro

BYD ha introducido en Europa el primer vehículo del segmento B con tecnología híbrida enchufable (PHEV) y etiqueta CERO emisiones: el DOLPHIN G DM-i. La propuesta combina un formato compacto con las ventajas de la tecnología híbrida enchufable, en una estrategia con la que BYD busca adaptarse a las demandas de movilidad y eficiencia de los conductores europeos. «El segmento B en Europa es uno de los más importantes del mercado y, con el Dolphin G DM-i, queremos redefinir lo que los clientes pueden esperar de un coche de este segmento en la era de la electromovilidad», explica Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de BYD.

Bajo el capó incorpora el sistema DM-i 5.0, compuesto por un motor de gasolina atmosférico 1.5 de 95 CV y otro eléctrico de 163 CV. Ambos desarrollan una potencia conjunta de 212 CV y un par de 210 Nm. La batería Blade de litio-ferrofosfato, con 18,3 kWh de capacidad, ofrece hasta 105 kilómetros en modo eléctrico según el ciclo WLTP y una autonomía total superior a los 1.000 kilómetros. También admite carga rápida en corriente continua de hasta 39 kW, con la que pasa del 10% al 80% en 26 minutos, e incluye la función V2L para suministrar energía a dispositivos externos. Por su parte, el acabado Active limita la autonomía eléctrica a 40 kilómetros y prescinde de la carga rápida, por lo que la versión Boost resulta mucho más atractiva.

Así es el nuevo BYD BYD DOLPHIN G DM-i

«Diseñado específicamente para el mercado Europeo, el BYD DOLPHIN G DM-i llega para marcar la diferencia como el único compacto híbrido enchufable de su segmento. Es la fusión perfecta entre tecnología avanzada y eficiencia excepcional, con toda la comodidad y practicidad que le pides a un hatchback compacto para tu día a día».

El BYD DOLPHIN G DM-i se posiciona como el único turismo híbrido enchufable (PHEV) del segmento B en el mercado europeo. Sus dimensiones alcanzan los 4,16 metros de longitud, 1,825 metros de anchura y 1,575 metros de altura, unas medidas que buscan combinar la practicidad de un vehículo compacto con un buen aprovechamiento del espacio interior. El maletero ofrece una capacidad de 425 litros, ampliable hasta los 1.225 litros al abatir los asientos traseros. Además, su sistema de propulsión híbrido enchufable le permite disponer de la etiqueta medioambiental CERO de la DGT.

El vehículo contempla dos opciones de batería. La versión Active equipa una Blade Battery de 7,42 kWh, que permite recorrer hasta 40 kilómetros en modo eléctrico. Por su parte, los acabados Boost, Comfort y Sport incorporan una batería de 18,3 kWh, con la que la autonomía eléctrica aumenta hasta los 105 kilómetros según el ciclo WLTP. En cuanto a la autonomía total, el modelo puede alcanzar los 1.040 kilómetros combinando ambas fuentes de energía. El consumo también varía en función de la carga de la batería: la cifra homologada ponderada es de 1,4 l/100 km con la batería completamente cargada, mientras que, una vez agotada, se sitúa en 4,3 l/100 km.

«BYD es una marca global que ha venido a Europa para quedarse, tal es así que se está construyendo una fábrica en Hungría. En España, BYD cuenta ya con 130 concesionarios y talleres especializados, mientras que la central de repuestos se encuentra en Guadalajara que atiende pedidos en 24 horas. La marca es líder nacional en ventas de híbridos y enchufables. La tecnología DM-i que incorpora el DOLPHIN G está en su quinta generación, ofreciendo el modelo, espacio, bajo consumo a un precio razonable. Por lo que respecta a la nueva tecnología de carga exclusiva de BYD: Flash Charging, ésta ofrece una recarga de 5 a 10 minutos en un 80%», comenta Iñigo Trasmonte, Director de Comunicación y Marketing de BYD España.

Blade Battery

Diseñada para ofrecer un elevado nivel de seguridad, una autonomía estable y una larga vida útil, ofrece una resistencia que, según el fabricante, puede superar los 5.000 ciclos de carga. Esta tecnología constituye uno de los elementos clave de los vehículos eléctricos e híbridos enchufables de la marca. En combinación con el sistema DM-i (Super Hybrid DM), permite priorizar la conducción eléctrica en la mayoría de los desplazamientos, mientras que el motor de combustión interviene como apoyo cuando resulta necesario.

Tecnología DM-i híbrida enchufable

La tecnología DM-i (Super Hybrid DM) de BYD introduce un enfoque diferente en los sistemas híbridos enchufables, dando prioridad a la propulsión eléctrica frente al motor de combustión. A diferencia de los híbridos convencionales, en los que el motor de gasolina tiene un papel más protagonista, este sistema apuesta por la conducción eléctrica siempre que las condiciones lo permiten, mientras que el motor térmico interviene como apoyo cuando resulta necesario.

Esta tecnología prioriza la conducción eléctrica en los desplazamientos habituales, ofreciendo una gran autonomía para viajes largos gracias al apoyo de un motor de combustión eficiente. Este sistema proporciona una conducción suave, con una respuesta rápida y un funcionamiento silencioso, al tiempo que busca reducir el consumo de combustible en condiciones reales. También incorpora de serie la Blade Battery de BYD, diseñada para ofrecer elevados estándares de seguridad.