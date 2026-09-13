Mientras España se fija en el Dacia Duster, MG sorprende con su coche de 261 CV por 30.000 euros

MG ha conseguido hacerse un hueco en el mercado español. Durante 2025, el MG ZS volvió a situarse como el tercer modelo más vendido en España y la marca logró unas cifras de matriculaciones que superaron ampliamente a las de fabricantes tan conocidos como Fiat o Nissan. Estos resultados reflejan el rápido crecimiento que ha experimentado la firma perteneciente al grupo SAIC y su creciente presencia en el mercado europeo. Ahora, El MG7 supone un importante punto de inflexión para la marca, ya que se convierte en el primer modelo de la denominada serie Black Label, una nueva gama con la que MG pretende dar un salto adelante y situar sus vehículos más premium en un nivel superior.

Se trata de una berlina de cinco puertas con carrocería de estilo coupé, conocida como fastback, y representa la propuesta más deportiva de la gama de MG. La marca, de origen británico aunque actualmente integrada en el grupo chino SAIC, lo posiciona como su buque insignia entre los turismos. Un modelo con el que MG busca diferenciarse en un mercado donde cada vez tienen mayor protagonismo los SUV y los vehículos híbridos.

Características del nuevo MG7

Con una longitud cercana a los 4,9 metros, una anchura de 1,8 metros y una altura de 1,4 metros, ofrece un interior amplio y cómodo, con espacio suficiente para cinco adultos. Su distancia entre ejes, de 2,78 metros, favorece la estabilidad y permite disfrutar de un comportamiento dinámico en carretera. A ello se suma un maletero de 450 litros de capacidad.

En el interior, el MG7 destaca por una presentación tecnológica y sofisticada, con una enorme pantalla de 33 pulgadas que ocupa buena parte del salpicadero. Este elemento centraliza numerosas funciones relacionadas con el entretenimiento, la navegación y la conectividad, creando un entorno digital pensado tanto para el conductor como para los pasajeros. Por otro lado, apuesta por un equipamiento premium. Entre sus elementos más destacados se encuentra un sistema de sonido firmado por BOSE, diseñado para ofrecer una experiencia acústica de alta calidad dentro del habitáculo.

Motores

El MG7 se ofrece con dos niveles de potencia, ambos asociados a motores de gasolina diferentes. La versión de acceso, denominada 300 VTGI, incorpora un propulsor turbo de cuatro cilindros y 1,5 litros que desarrolla 188 CV y alcanza un par máximo de 300 Nm. Este motor se combina con una transmisión automática Sportronic de doble embrague y siete velocidades, pensada para ofrecer cambios rápidos y suaves.

Por encima se sitúa el 405 VTGI, que recurre a un motor turbo de 2,0 litros y cuatro cilindros capaz de entregar hasta 261 CV y 405 Nm de par. En este caso, MG apuesta por una transmisión automática ZF con convertidor de par y nueve relaciones. Ambas versiones cuentan con tracción delantera (FWD o 4×2) y tienen la etiqueta «C».

Precio y comercialización en España

En septiembre de 2026, el MG7 todavía no se comercializa oficialmente en España. La marca mantiene en nuestro país una oferta centrada principalmente en SUV y modelos electrificados, como el MG3, MG4, ZS y HS, y por el momento no ha confirmado cuándo podría llegar esta berlina. En caso de desembarcar finalmente en España, las previsiones apuntan a un precio situado entre 28.000 y 35.000 euros, dependiendo del acabado y la motorización.

Aunque MG todavía no ha confirmado cuál será la gama europea del MG7, las configuraciones disponibles en China permiten hacerse una idea de las versiones que podrían llegar a España.

La opción de acceso sería la equipada con el motor de gasolina 1.5 turbo de 188 CV, junto a elementos como la pantalla de 33 pulgadas, el techo panorámico y las principales ayudas a la conducción, con un precio estimado de alrededor de 28.000 euros.

Por encima se situaría una posible versión intermedia con el mismo 1.5 turbo asociado a un sistema de hibridación ligera MHEV, que podría alcanzar entre 190 y 200 CV y añadir asistentes ADAS más avanzados, llantas de mayor tamaño y un interior mejor equipado, con una tarifa aproximada de 32.000 euros.

En lo más alto de la gama estaría el 2.0 turbo de 261 CV, acompañado de elementos como el alerón activo, una tapicería de mayor calidad y frenos reforzados, con un precio que podría situarse entre 35.000 y 37.000 euros, según Autopista.

Planes de futuro

MG aprovechó el Goodwood Festival of Speed para presentar su estrategia de cara a los próximos años.Uno de los grandes protagonistas fue el MG GO!, un prototipo doseñado por el centro de diseño de MG en Londres, que adelanta el que será un futuro utilitario eléctrico del segmento B previsto para 2027. Junto al MG GO! también se presentó el MG Cyber Concept, un SUV eléctrico que toma como referencia al histórico MG EX181 y combina una imagen deportiva con la versatilidad y funcionalidad asociadas a un SUV.

Más allá de los nuevos prototipos, MG también mostró sus avances en materia de electrificación. La compañía confirmó el desarrollo de una nueva generación de su sistema Plug-in Hybrid+, que contará con motores de gasolina específicos para aplicaciones híbridas, una transmisión completamente nueva y un sistema de gestión inteligente.