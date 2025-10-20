Merece la pena cambiar la caja de cambios: cuánto cuesta y cuánto se tarda

En un vehículo de transmisión manual, una de sus piezas más importantes es la caja de cambios, que nos ayudará para trasladarnos de un punto a otro sin ningún tipo de complicaciones y sin poner en riesgo en ningún momento la vida de los ocupantes. Por ello, a continuación os explicaremos qué es, qué funciones tiene y cuánto costaría cambiarla, entre otros asuntos.

Qué es y qué función tiene

La caja de cambios, que también es conocida como transmisión, es una pieza esencial de sistema de propulsión del vehículo y su principal función, entre otras, es transmitir la potencia del motor a las ruedas de forma óptima y eficiente, permitiendo a la vez que el coche funcione sin ningún problema de velocidad y carga. Este elemento es como una especie de mecanismos y engranajes que se encuentra ubicado entre las ruedas y el motor y, en su defecto, puede ser manual, automática o semiautomática. En resumen, es la parte del coche con la que cambiamos de marcha.

Tal y como hemos indicado líneas atrás, su principal función es adaptar la potencia del motor en diferentes situaciones, es decir, en el arranque, la aceleración, subidas, bajadas, etc. Por otro lado, también es importante destacar que nos permitirá alcanzar distintas velocidades sin que el propio motor tenga que trabajar en exceso, al igual que meter marcha atrás para que el automóvil se desplace hacia esta dirección. Por último, también podremos desconectar el motor de las ruedas y ponerlo en punto muerto, es decir, el motor podrá seguir funcionando sin mover el vehículo, como, por ejemplo, en una cuesta abajo.

Cuánto cuesta cambiar una caja de cambios del coche: precios

¿Qué ocurre si se rompe la caja de cambios? ¿Cuándo cuesta sustituirla por una nueva? A continuación, os detallaremos los precios. Para empezar, citaremos la caja de cambios manual. Esta tiene un precio de sustitución de entre 450 y 1,700 euros, dependiendo si se consigue nueva o de segunda mano, pudiéndose incrementar el coste hasta los 3.500 o 4.000 euros en las de alta gama. Si nos centramos en una automática, el costa de una simple podría estar entre los 1.000 y 3.000 euros, mientras que las de vehículos de alta gama podría subir hasta los 6.000 o 7.000 euros en casos extremos.

¿Qué opciones podrían incrementar o disminuir? el tipo de transmisión, la marca, el modelo, la calidad, el estado actual de la caja de cambios, si el elemento que se monta es nuevo, reconstruido o de segunda mano, la mano de obra y horas del mecánico en cuestión y la disponibilidad de piezas originales o especiales, entre otros.

Cuánto se tarda en cambiar la caja de cambios del coche

El tiempo para cambiar una caja de cambios tiene un tiempo estimado de entre 4 y 8 horas para cajas manuales, mientras que las automáticas tardaría entre 6-12 horas. Tal y como hemos indicado anteriormente, existen diferentes factores que podrían influir en dicho tiempo, como, por ejemplo, el tipo de transmisión, la marca y el modelo del coche, el acceso a la caja, el estado general del propio vehículo, la experiencia del mecánico… Además, habría que tener en cuenta el posible tiempo adicional con otras pruebas, como es el caso de un diagnóstico previo, de 30 a 60 minutos, de las pruebas finales, de 30 a 60 minutos, o la programación electrónica en cajas automáticas, que podrían ascender hasta las dos horas. Por ello, el coche, en condiciones normales, tardará aproximadamente entre uno o dos días en salir del taller.

¿Se cambia igual una caja de cambios manual y una automática? Diferencias