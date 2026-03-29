Uno de cada diez coches que se venden en España ya es de marcas chinas, cifra que fuerza a los fabricantes a implantar nuevas plantas a nivel nacional para las que ya negocian con proveedores locales. Una apuesta por las empresas made in Spain que beneficiaría a las compañías asiáticas tras la guerra de aranceles desencadenada entre Bruselas y China.

Así lo ha señalado el presidente de la Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto), José Portilla, en el marco de la celebración de la tercera edición de las Jornadas de OKMOTOR, en las que ha confirmado reuniones con fabricantes chinos para implantar su producción en España.

Nuevas plantas para las marcas chinas

«Por Sernauto ya han pasado algunas de las principales marcas chinas, que comercializan sus coches en el mercado, para conocer el parque de proveedores español, porque algunos de estos fabricantes se van a implantar en España», ha confesado el presidente de la patronal de los proveedores de automoción.

Además, ha señalado que «estas marcas ya cuentan con un volumen importante en el mercado y les interesa fabricar aquí, van a comprar componentes europeos y españoles y ahí tendremos que ser hipercompetitivos indudablemente, teniendo en cuenta que ellos vienen, hasta ahora, con unas cadenas de valor verticalizadas y prácticamente subvencionadas desde el inicio hasta el fin».

Portilla ha avisado de que los fabricantes chinos deben desembarcar en España con las mismas condiciones que lo hicieron las marcas europeas cuando abrieron mercado en China. «Si tú vienes, tienes que hacer transferencia tecnológica en el tema de las baterías, por poner un ejemplo, como ya hiceron los europeos con otras fases de producción de los vehículos. Esta es también una oportunidad para los españoles, que fabricantes chinos se instalen en España y en Europa, que necesitamos ese apoyo real a la industria», ha añadido.

«Es cierto que vienen de una manera hiperacelerada y con una tecnología muy desarrollada, por todos los años que llevan trabajando ellos desde el punto de vista de electrónica, de los powertrains y sobre todo de las baterías. Y por eso también es fundamental que las reglas sean para todos iguales», ha insistido el presidente de la patronal.

Impacto del coche eléctrico en el uso de componentes

El presidente de Sernauto también ha reconocido el impacto que tiene la electrificación en el sector de los fabricantes de componentes y bienes de equipo, con una reducción de uso de entre un 30% y 40%, teniendo en cuenta que, en la actualidad, ocupan el 75% del valor de los vehículos. Para hacer frente a esta disminución de los pedidos, Portilla ha abogado por invertir más en I+D+I.

«Tenemos un foco de preocupación importante en las pequeñas y medianas empresas que actualmente no están obteniendo las condiciones de financiación adecuadas para poder invertir en I+D, realizar inversiones productivas, pagar la energía y levantar la persiana día a día», ha concluido el presidente de la patronal de los proveedores.