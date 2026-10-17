La marca china de Stellantis, Leapmotor, ha iniciado la producción de su primer coche en España, pero ha confirmado que este no será el único modelo que producirá a nivel nacional, ya que a la fabricación del B10 se sumará la del B05 en el primer trimestre de 2027, ambos en la planta que tiene el grupo automovilístico en Zaragoza. Una clara apuesta por el mercado español para su expansión en el Viejo Continente, en el que ya ha instaurado su sede de manufactura europea, tras finalizar sus proyectos en Polonia y planes para la planta de Madrid.

Así lo han señalado fuentes cercanas a la situación en conversaciones con este diario, al que han confirmado que «el B05 se fabricará en Zaragoza, tras la exitosa incorporación del B10 a la planta de Figueruelas». «En cuanto a los plazos, el B05 llegará en la primera parte de 2027, pero no nos detendremos ahí, ya que vamos a localizar más modelos en las plantas españolas de Stellantis, como es el caso de Madrid, y mantenemos conversaciones para identificar los vehículos que mejor se adapten a las necesidades de los clientes de los distintos mercados europeos», han añadido.

Producción de Leapmotor en España

Cabe recordar que, con la presentación del nuevo plan estratégico, Stellantis anunció una ampliación de sus planes de producción en España, con la previsión de fabricar modelos de Leapmotor en su planta de Villaverde (Madrid), en la que ya sólo se fabrican el Citroën C4 y C4 X.

Este no sería el único acuerdo del grupo con la marca china, que prevé producir un nuevo vehículo SUV 100% eléctrico de la marca Opel en la planta de Figueruelas. No obstante, ambos proyectos no se materializarían hasta el primer semestre de 2028, por lo que lo más inmediato sería el B05 para Zaragoza.

Al mismo tiempo, Leapmotor y Stellantis estudian la posible transferencia de la propiedad de la planta a la filial española de LPMI, que se encuentra en una fase preliminar del proceso. La fabricación en Villaverde estaría totalmente en línea con los próximos requisitos de Made in Europe y los vehículos serían comercializados por LPMI en los mercados de Europa y Oriente Medio y África (MEA).

Si bien la fabricación en España conlleva costes de producción más elevados para Leapmotor, la firma china ha asegurado que también supone una ventaja económica, al suponer menores costes logísticos, por lo que ha asegurado que se mantendrán los precios asequibles de sus modelos para el mercado europeo.

Nuevos aranceles para las marcas chinas

La producción en Europa se está convirtiendo en una de las prioridades de las marcas chinas en su desembarco en los distintos mercados del Viejo Continente con el objetivo de esquivar las tasas impuestas por Bruselas a la comercialización de vehículos 100% eléctricos producidos en Pekín.

En este contexto, Leapmotor ha asegurado que acatarán «cualquier decisión» que adopten los países miembros en coordinación con China, mientras que están a la espera de conocer los detalles de los acuerdos alcanzados, como el último en relación con la reducción de las importaciones de modelos híbridos desde el gigante asiático.