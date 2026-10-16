Leapmotor, la marca china participada por Stellantis, ha iniciado la producción de su primer vehículo en España, el B10, en la planta de Figueruelas (Zaragoza). El modelo cuenta con más del 40% de contenido local, un porcentaje clave ante las futuras exigencias europeas para acceder a ayudas públicas vinculadas a la fabricación de vehículos en Europa.

La factoría de Zaragoza fue seleccionada por la calidad de la planta, su capacidad disponible y su experiencia industrial para la producción del primer coche chino 100% eléctrico en España. Así, el B10 se une a una planta que actualmente produce el Opel Corsa, Peugeot 208 y Lancia Ypsilon.

«La transición eléctrica también debe ser una transición industrial. Si nuestra colaboración es la estrategia, Zaragoza es la prueba de que podemos combinar tecnología global, competitividad y capacidades industriales europeas», afirmó la representante de Stellantis, Silvia Vernetti.

Para Leapmotor, fabricar el B10 en España supone un paso más en su estrategia de internacionalización, en la que Europa es una parte estratégica de su plan global. «Nuestras raíces están en China y nuestra ambición es global. Europa es una parte estratégica de esa ambición, y producir en Zaragoza nos permite acercar nuestra tecnología a los mercados y clientes europeos», declaró Jiangming Zhu, Leapmotor Founder and President.

Leapmotor ya produce coches en Zaragoza

El inicio de la producción en Zaragoza representa, por tanto, un nuevo modelo de cooperación industrial que une la tecnología global, la manufactura europea y la competitividad española.

El B10 es el primer vehículo de una serie de modelos que la Leapmotor espera fabricar en España en los próximos años, y el modelo más vendido por la marca en lo que va de 2026, con 2.790 matriculaciones al cierre de los nueve primeros meses del año, muy por encima de otros modelos que comercializa en España, como el C10 o el T03 (con 1.381 y 1.233 unidades, respectivamente, en segundo y tercer lugar).

No obstante, Stellantis tiene previsto introducir nuevos modelos en la fábrica aragonesa. El siguiente en la lista será el Leapmotor B05, un modelo tipo compacto (hatchback) cuya producción a gran escala está programada para 2027.

«Como ya se ha anticipado, el B05 se va a fabricar en Zaragoza, siguiendo la estela de la introducción exitosa del B10. Vamos a empezar con ese desarrollo en el primer trimestre del 2027 pero no nos detendremos ahí. Seguimos en negociaciones para encontrar el modelo ideal para otras plantas europeas», ha confirmado el consejero delegado de Leapmotor International, Danilo Annese, en un encuentro con periodistas celebrado en las inmediaciones de la fábrica aragonesa.