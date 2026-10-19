Industria saca pecho de que España no cierra fábricas pero se olvida de que Nissan cerró con el Gobierno de Sánchez

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha defendido la política industrial del automóvil en España durante el Gobierno de Pedro Sánchez, hasta asegurar que en otros países se están cerrando plantas de producción de automóviles y en España no. Una afirmación que omite precedente relevante: la fábrica de Nissan en Barcelona cerró durante el mandato de Sánchez.

«En otros países están cerrando plantas y en España no porque hemos transformado el sector automovilístico, con una inversión de más de 3.000 millones de euros, y no hemos perdido el tiempo en abordar la movilidad eléctrica, que es la apuesta de futuro», señaló el político catalán.

Industria dice que España no cierra fábricas

La afirmación de Hereu contrasta con lo ocurrido en la factoría de Nissan en la Zona Franca de Barcelona, que puso fin a la producción de vehículos el 16 de diciembre de 2021, cuando salió de la cadena de montaje la última unidad de la pick-up Navara. La decisión de cerrar las plantas catalanas se había anunciado en mayo de 2020, también durante el Gobierno de Sánchez.

Un cierre que el Ejecutivo socialista no pudo parar, con, en aquel momento, Reyes Maroto al frente de la cartera de Industria, y que se saldó con el despido de 2.525 trabajadores y 8.000 entre los proveedores, tras más de 42 años de actividad. El fabricante justificó su salida por la baja utilización de las instalaciones con el uso de en torno al 20% de su capacidad con tan sólo la producción de 55.405 vehículos en 2019.

La intención de Hereu es comparar la situación que vive la industria de la automoción alemana, pendiente del posible cierre de cuatro fábricas del Grupo Volkswagen, con la de España, en la que sí se han cerrado instalaciones de constructores durante el Gobierno de Pedro Sánchez, al igual que también se han acometido reestructuraciones y recortes de plantilla. Este es el caso de Seat en Martorell y Ford en Almusafes.

Otra mentira: apuesta por movilidad eléctrica

Para Hereu, la apuesta por la movilidad electrificada es un ejemplo de «inteligencia compartida», ya que se ha dado una colaboración entre administraciones públicas y privadas para contar con un Plan Auto 2030 que genera confianza y supone una hoja de ruta «compartida». Otra afirmación que no es del todo cierta, ya que el fin de los fondos del Plan Auto+ amenaza con dejar sin ayudas a la compra de coches 100% eléctricos a cerca de 50.000 españoles.

Tal y como adelantó este diario, el aumento de la demanda de los eléctricos, incluso más de lo esperado para este año por el impacto de la subida de los precios de los combustibles; y la reducción del presupuesto a la mitad, pasando de los 800 millones de euros en 2025 a los 400 millones en 2026, ha provocado la tormenta perfecta para que un año más las ayudas a la compra de este tipo de motorizaciones no vuelvan a funcionar y dejen fuera a miles de españoles que quieren ser parte de la transición del coche de gasolina o diésel al coche propulsado por un motor eléctrico.