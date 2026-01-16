Impuesto de Transmisiones Patrimoniales de un coche: qué es, cuánto cuesta y cómo se calcula

Seguramente, más de uno conozca que, en el momento de comprar un coche, no solo es llegar al concesionario y pagarlo, pues deberás solucionar varios asuntos pendientes y abonar varias tasas para poder circular con el automóvil y evitar sanciones de las autoridades. En las siguientes líneas, os explicaremos qué es el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales del coche, cuánto cuesta, cómo calcularlo y cómo pagarlo de forma online, entre otras cuestiones.

Qué es el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales del coche

En primer lugar, explicaremos qué es el impuesto de transmisiones del coche. Pues bien, es un impuesto que se paga cuando se compra un vehículo de segunda mano o entre particulares, nunca a un concesionario. ¿Quién lo paga en este caso? El comprador, y se calcula aplicando el porcentaje fijado por cada comunidad autónoma sobre el valor fiscal del coche en cuestión, que suele basarse en las tablas oficiales que existen según la marca, modelo y antigüedad del mismo. Este tributo, además, se debe de pagar, en condiciones normales, antes de 30 días hábiles siguientes a la compra y es imprescindible y vital cambiar la titularidad del coche en la Dirección General de Tráfico.

Cuánto cuesta

Tal y como hemos comentado líneas atrás, el coste del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales al adquirir un nuevo vehículo de segunda mano no tiene una cifra fija y dependerá del territorio donde residas y el valor fiscal del vehículo que fija Hacienda. No obstante, os detallaremos un coste aproximado, entre 4% y 8% de ese valor oficial, es decir, si el coche está valorado en unos 4.000 euros, podría pagar entre unos 160 y 320 euros de ITP. Cabe destacar que podría haber reducciones para coches antiguos o de bajo valor.

