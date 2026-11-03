Giro confirmado de la DGT en el carnet de conducir: se pondrán más test para todos los nacidos en 1961 y años anteriores para renovar la licencia

La Dirección General de Tráfico (DGT) mantiene que no existe un límite de edad que impida ponerse al volante. Sin embargo, el organismo ha actualizado los periodos de vigencia de los permisos y los criterios de evaluación para los conductores de mayor edad. Estas medidas afectan especialmente a los mayores de 65 años, que deben renovar sus permisos con mayor frecuencia. En el caso del carnet de clase B, la renovación se realiza cada cinco años, mientras que para los permisos profesionales el plazo se reduce a tres años.

Asimismo, la DGT elimina el pago de la tasa administrativa correspondiente a la renovación del carnet para los mayores de 70 años. Sin embargo, esta exención no significa que la renovación sea totalmente gratuita, ya que los conductores deben abonar el reconocimiento médico obligatorio, cuyo precio depende de las tarifas establecidas por cada centro autorizado.

Carnet de conducir para mayores de 65 años

De acuerdo con los datos oficiales, sólo el 1% de las personas de entre 65 y 85 años y el 2% de los mayores de 86 no consigue superar el reconocimiento médico obligatorio. Sin embargo, algunos conductores reciben la calificación de «aptos» con ciertas limitaciones, como la prohibición de conducir de noche o la restricción de circulación a determinadas zonas.

El objetivo de la DGT es reducir la siniestralidad y mejorar la seguridad vial, evitando posibles accidentes y situaciones de riesgo en las carreteras. Aunque los cambios no suponen una retirada generalizada de permisos a los conductores mayores de 65 años, algunos podrían tener que asumir determinadas restricciones si no superan satisfactoriamente las pruebas de aptitud.

Algunas de las limitaciones más habituales son la prohibición de circular durante la noche y la limitación de los desplazamientos a determinadas zonas geográficas o recorridos cortos y conocidos. También se puede exigir el uso obligatorio de elementos correctores, como gafas o audífonos.

Renovación del permiso

A partir de los 65 años, los periodos máximos de vigencia del permiso de conducir se reducen para adaptarse a las necesidades de los conductores sénior. Los permisos de coches, motos y motocicletas (AM, A1, A2, A y B), así como las licencias de conducción, deben renovarse cada cinco años. Por su parte, los permisos profesionales para conducir autobuses y camiones (C, C1, D, D1, EC, EC1, ED, ED1, entre otros) tienen una vigencia máxima de tres años.

La DGT establece un procedimiento sencillo para que los mayores de 65 años renueven su permiso de conducir. El primer paso consiste en acudir a un Centro de Reconocimiento de Conductores autorizado y solicitar la renovación. El conductor deberá abonar el coste del reconocimiento médico y la tasa de tráfico correspondiente, aunque las personas mayores de 70 años están exentas de esta última. Una vez realizado el trámite, el centro entrega un permiso provisional que permite seguir conduciendo por España hasta recibir el definitivo. El nuevo documento llega al domicilio en un plazo aproximado de mes y medio.

«El reconocimiento médico que se debe superar y los criterios a evaluar son los mismos para cualquier edad. Es posible es que si durante el reconocimiento médico se detecta una enfermedad o deficiencia que, si bien de momento no impide la renovación, es susceptible de agravarse, el periodo de validez del permiso será menor. En este caso también será menor la tasa que debes pagar para renovarlo», explica la DGT.

Envejecimiento de la población

Durante 2025, España volvió a registrar un aumento significativo del envejecimiento de su población, con una subida del 5,7%, la mayor desde que existen registros, según el análisis «Envejecimiento y edadismo laboral». Mientras, el Instituto Nacional de Estadística (INE) señala que el índice de envejecimiento alcanzó un nuevo máximo histórico del 148%. Esto significa que por cada 100 menores de 16 años hay 148 personas mayores de 64. En 2024, este indicador se situaba en el 142,3%.

Por otro lado, se calcula que en 2035 el 26% de los españoles tendrá 65 años o más, frente al 20,1% que representa actualmente este grupo de edad. La tendencia continuará hasta alcanzar su punto máximo en torno a 2050, cuando las personas mayores de 65 años podrían suponer el 30,4% de la población, es decir, prácticamente uno de cada tres habitantes.

«A medida que se incrementa la edad se dan una serie de deterioros físicos y psíquicos que pueden afectar a la conducción», asegura el profesor Francisco Alonso, director del Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS).

Legislación en otros países

El debate sobre la edad máxima para conducir también está presente en otros países europeos, donde se han adoptado diferentes medidas. Por ejemplo, Italia prohíbe renovar el permiso a conductores a partir de los 74 años. Mientras, otros países de la Unión Europea se están valorando sistemas de revisión y posibles restricciones similares a los que existen en España.

La tendencia en Europa pasa por reforzar las evaluaciones psicofísicas, no sólo entre las personas mayores, sino también entre aquellos conductores con enfermedades crónicas. El objetivo es avanzar hacia controles individualizados que tengan en cuenta las condiciones reales de cada persona, en lugar de establecer limitaciones basadas exclusivamente en la edad.