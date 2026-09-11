El presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed ben Sulayem, ha confirmado que la Fórmula 1 necesita un fabricante automovilístico chino ante el crecimiento de este mercado, pero ha insistido en que el reglamento actual no va a verse afectado por su llegada.

Así lo ha señalado el expiloto en un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum, en el Four Seasons, al que ha asistido este diario, con motivo de la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid.

«Tenemos tres carreras en China, en América y en Estados Unidos y tenemos un fabricante, tenemos a Haas, pero necesitábamos un OEM (Original Equipment Manufacturer, que en su traducción es un Fabricante de Equipo Original) y el promotor también está de acuerdo en que necesitamos un equipo. Y el equipo tiene que venir de China», ha confesado el presidente de la FIA.

Mohammed ben Sulayem, también, ha admitido que ha tenido reuniones con fabricantes chinos que querían estar dentro, entre los que se encontraba BYD y había otro constructor. «Dijimos, de acuerdo, abriremos una expresión de interés si vais a participar, pero el reglamento no va a verse afectado únicamente por los fabricantes chinos. No podemos hacer eso», ha señalado.

Fabricantes chinos en conversaciones con la FIA

«El reglamento tiene que mantenerse permanente y estable. Sé que los chinos están liderando la electrificación, pero ¿es la electrificación la única manera de alcanzar nuestro objetivo? ¿Qué buscamos? Buscamos un medio ambiente limpio y aire limpio. Hay muchas maneras de conseguirlo. Ahora estamos abriendo la puerta al hidrógeno, a la hibridación, a la electrificación para el futuro del WRC y a los combustibles sostenibles», ha explicado el presidente de la FIA.

Además, ha destacado que «cuando tuve mis reuniones con ellos fui muy claro: ¿Por qué no empezáis con un equipo? Y ellos dijeron: No, queremos un equipo propio. Bien. Entonces volved con una propuesta seria que podamos estudiar y que demuestre que va a funcionar».

«Fui muy claro con ellos respecto a los reglamentos, pero estoy de acuerdo con vosotros: tenemos una carrera en China, es enorme. Tenemos fabricantes, también hemos tenido un piloto chino y la tecnología china está ahí, pero tiene que hacerse bajo nuestros términos y nuestros reglamentos, que son justos para todos», concluyó.

Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Además, el presidente de la FIA ha comentado este viernes que quieren que Madrid se convierta en «una referencia permanente» para las «categorías de formación», que no quieren que sea un circuito que se utiliza «una semana» y «se va», y ha asegurado que Madrid puede convertirse en la capital europea de la Fórmula 1.

«Queremos que Madrid se convierta en una referencia permanente para las categorías de formación y no solamente en el escenario de un Gran Premio de Fórmula 1. No queremos un circuito que viene una semana y se va, queremos algo permanente, algo que se quede y deje huella. ¿Qué quiere Madrid? No es la FIA la que puede decirlo, sino Madrid. ¿Puede ser la capital de Europa? Pues sí, porque es la pasión, el deseo, la entrega», afirmó el presidente de la FIA en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.

Ben Sulayem abrió la puerta a que España pueda mantener dos Grandes Premios en el futuro. «En Estados Unidos hay tres GP y tienen muchísimo éxito. Tener en España dos está bien, había dos en Italia o dos en Alemania. Yo estoy intentando que haya dos grandes premios en España. Antes de Montmeló estuvo el Jarama, donde se celebró el último Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid en 1981», recordó.