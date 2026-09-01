Los expertos en combustibles coinciden: «El precio del diésel será unos 12 céntimos por litro inferior»

Durante los últimos meses, el precio de la gasolina y el diésel ha subido en las estaciones de servicio de todo el país. Sin embargo, la llegada del mes de septiembre supondrá un cambio relevante para los conductores españoles a la hora de llenar el depósito. La fiscalidad aplicada a los carburantes cambia a partir de este martes, 1 de septiembre, aunque las implicaciones serán muy diferentes para la gasolina y el diésel.

En el caso de la gasolina, Según Joseba Barrenengoa, CEO de Easygas, pasará de tener una rebaja de 10 céntimos por litro a 5 céntimos. «La gasolina, al no haber superado el interanual del 15%, se va a quedar con una rebaja fiscal de sólo 5 céntimos en el impuesto especial de hidrocarburos», explica. El experto señala que, según sus cálculos, esto hará que repostar gasolina cueste aproximadamente seis céntimos más por litro que el 31 de agosto, debido a que el descuento fiscal se reducirá a la mitad.

Precio de la gasolina y del diésel en septiembre

En el caso de los conductores que utilizan gasóleo, la rebaja fiscal prevista para este mes alcanzará los 20 céntimos por litro. «Los que tenéis gasóleo pasáis de tener 10 de descuento a 20», explica el empresario. Esto hará que el precio del diésel sea aproximadamente 12 céntimos por litro más barato que el 31 de agosto, mientras que la gasolina seguirá el camino opuesto.

Este cambio se produce en un momento complicado para los conductores, ya que el precio medio de la gasolina se situó en 1,723 euros por litro durante la última semana de agosto, mientras que el diésel alcanzó los 1,861 euros. Por lo tanto, los conductores afrontan la vuelta a la rutina con noticias diferentes dependiendo del combustible que utilice su vehículo:

Un repostaje de 50 litros de un depósito de gasolina pasará a costar aproximadamente 90,75 euros, frente a los 86,13 euros de la semana pasada, debido a la reducción de la ayuda sobre el IEH hasta los cinco céntimos por litro. En total, supone un encarecimiento de unos 4,62 euros por cada depósito, equivalente a unos 9,2 céntimos más por litro.

Un repostaje de un depósito de diésel de 50 litros pasará a costar 89 euros frente a los 93,5 euros de la semana pasada por la ampliación de la ayuda sobre el IEH a 20 céntimos por litro. Supone un ahorro de 4,5 euros por depósito, equivalente a un abaratamiento de 9 céntimos por litro.

Por ejemplo, en la estación de servicio de Repsol situada en la calle Ofelia Nieto, 64, en Madrid capital, el precio de la gasolina E5 95 es de 1,876 euros por litro, mientras que la E5 95+ alcanza los 1,946 euros y la E5 98 se sitúa en 1,996 euros por litro. En el caso del diésel A, el precio es de 1,824 euros por litro.

Rebaja fiscal

El motivo por el que la rebaja fiscal cambia en función del carburante se encuentra en el real decreto aprobado a finales de junio, que modificó las ayudas fiscales aprobadas en marzo para hacer frente a las consecuencias derivadas del conflicto en Oriente Medio. En marzo se estableció un descuento de 20 céntimos por litro hasta el 30 de junio, una rebaja que comenzó a reducirse progresivamente a partir de julio. El decreto fijaba una reducción de 15 céntimos en julio, 10 céntimos en agosto y 5 céntimos en septiembre, para recuperar en octubre el tipo impositivo habitual y eliminar cualquier deducción.

Sin embargo, la norma incluía una excepción. Esta retirada progresiva podía quedar interrumpida si se producía un incremento significativo en el precio de los carburantes. El texto establecía que, si la inflación de la gasolina o el diésel superaba el 15% en junio, se activaría una rebaja de 20 céntimos durante agosto. Si el umbral se superaba en julio, el descuento se aplicaría en septiembre. En junio, ni la inflación del diésel ni la de la gasolina superó ese límite del 15%, por lo que el calendario previsto continuó y la rebaja se redujo en agosto.

Sin embargo, el diésel sí superó posteriormente ese umbral, al alcanzar el 15,7%, por lo que en septiembre se ha activado el descuento extraordinario y el litro de gasóleo tiene una rebaja de 20 céntimos desde este martes. La gasolina, en cambio, continúa con la reducción progresiva de la ayuda y tendrá un descuento de 5 céntimos por litro en septiembre, ya que en julio registró una inflación del 7,3%, por debajo del 15% exigido para activar la medida extraordinaria.

A partir de octubre, está previsto que desaparezcan estas rebajas y que los carburantes vuelvan a estar sujetos al tipo fiscal correspondiente, sin ningún descuento. No obstante, el escenario podría cambiar si durante septiembre el Gobierno aprueba una prórroga o pone en marcha un nuevo decreto. Según las previsiones de CEEES, una vez que la norma deje de estar vigente a finales de septiembre, la gasolina volverá a subir 6 céntimos por litro a partir del 1 de octubre, mientras que el precio del diésel aumentará en 24,1 céntimos por litro.