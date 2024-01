Esto es lo que dice la DGT sobre dormir en el coche: es posible que lleves tiempo haciendo las cosas mal

Dormir en el coche es algo que mucha gente ha hecho en la vida y vamos a hablar más sobre ello.

Cuando hacemos una excursión, un viaje con las amistades, existen algunos elementos que debemos tener en mente. Entre ellos, hay que valorar mucho el destino al que iremos, cuál es el presupuesto que vamos a manejar, la forma en la que nos vamos a desplazar y dónde dormiremos.

Otras veces, lo que se busca es ir rebajando el coste de una de estas partes de cara a poder ajustar el presupuesto o para que se destine un porcentaje más de dinero al viaje en cuestión.

En este sentido, podemos hablar de que es posible intentar pagar menos cuando se contrata un alojamiento. En el caso de que vayas en el coche y todavía no alquilases una habitación, seguro que te has preguntado si puedes dormir en el coche.

Mucha gente, por lo tanto, lo que se pregunta, ¿puede dormir uno en el coche de forma legal en España? Pues bien, vamos con lo que responde la Dirección General de Tráfico.

Lo que dice la Instrucción 08/ V-74, de manera resumida, es lo siguiente, básicamente con lo que nos tenemos que quedar es que mientras un vehículo está bien estacionado, sin que se sobrepasen las marcas viajes que delimitan la zona donde se estaciona, ni la propia limitación temporal de este, no es importante que sus ocupantes estén dentro del mismo, solo va a bastante con que la actividad que se desarrolle en el interior no vaya a trascender al exterior.

Si se pasa a colocar un toldo, tenderete o soportes para la estabilización, se va a considerar que está acampando. Esto puede conllevar una multa en los sitios en los que la práctica de este tipo se encuentre prohibida.

Eso sí, ¿Cuál es la diferencia existente para la DGT entre estacionar y acampar?

La nueva normativa para los motoristas de la DGT en 2024, para las autocaravanas, dice que se considera que está estacionada cuando, con el motor parado, solo va a estar en contacto con el suelo mediante las ruedas, por lo tanto, sin desplegar las patas estabilizadoras y demás plataformas.

Piensa que el coche no va a poder ocupar una superficie mayor del que ocupará estando cerrado, evitando las mesas, las sillas, etc. No olvides que no se puede emitir ruido alguno o ruido al exterior.

Lo habitual es que, si se acampa en un área no habilitada para ello, te vayan a poner una multa que ascenderá entre los 60 y los 600 euros, donde todo va a depender de la comunidad autónoma o el ayuntamiento en el que se acampe.

Si se hace en un espacio natural que esté protegido, la sanción será bastante más importante.

Pensemos que hay excepciones y normativas que conllevan una serie de sanciones a nivel económico en el caso de que se infrinjan, entre ellas.

Vamos con unos consejos para no tener problemas en un aparcamiento de caravanas.

Dormir en un parque natural

Pese a que se descanse dentro del vehículo, la verdad es que las leyes de espacios lo va a prohibir, donde la multa ascenderá hasta 5.000 euros.

No se va a poder dormir en el coche dentro del casco urbano. Para ello se estará usando un puesto que irá destinado al tráfico.

El aparcamiento en un sitio indebido puede llegar a costarte hasta 2.000 euros.

De la misma forma no es posible que se vaya a dejar algún mueble o equipaje fuera del coche, pues se va a poder tomar como si fuera una acampada. La multa será de 150 euros más otros 40 por cada metro cuadrado que se ocupe fuera del vehículo.

Aunque esté permitido pernoctar, puesto que ser al estar dentro del coche no vas a sacar ningún elemento fuera ni vas hacer ruido, no tendrás que acampar.

Lo que debes tener claro, es que cuando no esté estacionado correctamente, la sanción puede ascender a 200 euros.

No te olvides de que tendrás que contar con el pago de los impuestos al día y que se encuentre en vigor el seguro del coche.

Conclusiones

Esperamos que después de todo lo que se ha comentado en este artículo, te haya quedado mucho más claro lo que dice la DGT sobre el coche y dormir en él, algo que hay que tener muy en cuenta para que no haya malos entendidos.

Aunque las costumbres de generación en generación se perpetúan, lo cierto es que hay que atender al final a lo que dice la ley al respecto, algo que no siempre cuadra lo que para nosotros debe ser o el llamado sentido común.

Por todo ello, es importante estar informado como es debido. De esta forma no tendrás problemas al respecto.

Así que ya sabes, si te ha parecido interesante lo que hemos dicho, no dudes en compartir la información con tus amigos o familiares, así más gente tendrá conocimiento de ello.