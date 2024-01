¿Te pueden multar por llevar hielo en la luna del coche cuando conduces?

Si tienes que aparcar el coche en la calle, las heladas invernales te van a suponer un fastidio. No te olvides que conducir con hielo en la luna del coche o escarcha en el parabrisas aumenta el riesgo de accidente. ¿Es posible que te multen?

A todo el mundo le ha tocado lo siguiente: dejas el coche por la noche aparcado en la calle, en época invernal. Cuando te despiertas y vas a recoger el vehículo de buena mañana, el parabrisas se ha quedado completamente helado.

Las prisas son malas consejeras y, en este tipo de situaciones, incluso más. Si intentas sacar hielo en la luna del coche o escarcha del parabrisas de malas formas y a toda velocidad, lo más seguro es que no hayas podido cumplir con todo lo que debíamos hacer.

Todo esto es un riesgo importante, porque conducir con el parabrisas con restos de hielo en la luna del coche es un peligro para la seguridad vial y también para el resto de los usuarios de las vías. Si se conduce en este tipo de circunstancias, no te olvides que ello puede acabar siendo objeto de multa.

Siempre es bueno dedicar el tiempo necesario para poder eliminar cualquier rastro de hielo en la luna del coche antes de que se conduzca.

La visibilidad es un factor vital mientras se conduce

El mismo Reglamento General de Circulación nos lo deja meridianamente claro en el artículo 19: «La superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule, sin interferencias de láminas o adhesivos».

Estamos ahora en un momento del año en el que el clima es realmente un enemigo importante para el parabrisas y también para la visibilidad mientras se conduce.

Extremar las precauciones es importante cuando las inclemencias de carácter meteorológico hacen todo más complicado.

Si la visibilidad en el parabrisas queda comprometida por una capa de hielo, escarcha o nieve, la obligación es que se elimine cualquier clase de rastro antes de ponernos a conducir.

De no hacerlo, nos arriesgaremos a una multa de 200 euros sin que haya pérdida de puntos.

Cuidado con las capas de hielo

Las capas de hielo pueden provocar que los sistemas de asistencia al conductor (ADAS) no vayan a funcionar bien, puesto que dichos elementos estarán situados en la zona superior central del parabrisas.

De la misma manera, se va a castigar cualquier clase de defecto u obstáculo que presente el parabrisas, pero lo que queda claro es que en época invernal lo más normal será encontrarse con este tipo de situación debido a las heladas.

No hay que olvidar que el que tengamos daños, roturas o una capa de suciedad que complique o entorpezca la visibilidad al conducir puede implicar también una multa por valor de 200 euros.

Los agentes de tráfico pueden inmovilizar el vehículo en el caso de que las deficiencias sean un riesgo muy grave para la seguridad vial.

Cómo eliminar el hielo y la escarcha del parabrisas

Hay distintos métodos para la eliminación de este tipo de elementos invernales del parabrisas lo más rápidamente posible. El caso es que siempre es bueno tomarse el tiempo que sea preciso para dejar bien el parabrisas lo más rápido posible.

Se puede usar una rasqueta o paleta, pero la misma tiene que ser de buena calidad para que no se ralle el cristal, algo que a veces no es suficiente.

Es posible utilizar un líquido antihielo, en formato spray que derrite el hielo o un líquido anticongelante o una solución con base de alcohol.

Cómo descongelar el parabrisas del coche rápido y fácil

Aunque pueda haber personas que lo vayan a desaconsejar, es posible también activar la calefacción del interior del vehículo de tal forma que apunten hacia el parabrisas. Como el aire no toma mucha temperatura hasta que el motor no se caliente, la subida de calor será progresiva, y aunque pueda tardar un rato, no habrá diferencias que puedan hacer que el cristal se vaya a romper.

Lo mejor es intentar no usar agua caliente sobre el hielo, puesto que en este caso sí que puede haber diferencia térmica que podría terminar agrietando el cristal.

Pese a que puedas verlo como método en las carreteras cuando nieva, lo mejor es no echar sal en el parabrisas, puesto que no es el mejor remedio para poder eliminar el hielo y solo vas a conseguir rayarlo.

Conclusiones

Una vez has podido tener ya más claro cómo debes conducir en época invernal para que no tengas el riesgo de poder ser castigado con una multa, esperamos que haya sido todo de tu interés.

Si te ha parecido interesante todo lo que hemos comentado a este respecto, no dudes en compartir el contenido con tus amistades, familiares, etc. Solo así va a ser posible que esta información se amplíe para más personas que de esta forma puedan tener acceso a este conocimiento y así evitarán que la DGT les pueda dar una desagradable sorpresa.