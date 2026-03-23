La DGT no da crédito: el ‘método gallego’ con el que todos los conductores se están saltando controles

De cara a la Semana Santa, cuando los desplazamientos por las carreteras españolas aumentarán considerablemente, la DGT alerta sobre una práctica muy habitual entre conductores bautizada como el «método gallego». Explicado de una manera sencilla, consiste en compartir la ubicación de los controles o los radares móviles, lo cual es una infracción grave según la norma 36.23 de la Ley de seguridad Ciudadana. La propia DGT publica de forma oficial la ubicación exacta de los radares fijos, mientras que con los radares móviles sólo revela los tramos en los que pueden estar, sin indicar las coordenadas exactas.

En este contexto, se han creado grupos de WhatsApp y de Telegram donde los conductores informan de la ubicación de los controles y los radares móviles. En Galicia, la justicia impuso una sanción tanto a una empresa como a un particular que gestionaban los canales de difusión de las ubicaciones de los radares móviles en WhatsApp, a los cuales estaban unidas cerca de 15.000 personas. El responsable de la Unidad de Normativa, Francisco de las Alas-Pumariño, califica estas actitudes de «conducta reprochable porque entorpecen la labor de la Guardia Civil y policías e impiden que se detenga a conductores que han tomado alcohol o drogas o van a una velocidad excesiva porque pueden provocar accidentes con víctimas en la carretera».

La DGT alerta del ‘método gallego’

Todo comenzó durante la pandemia del Covid-19, cuando en Galicia crearon un sistema para avisarse de la presencia de controles de Policía y Guardia Civil mediante grupos de Whatsapp y Telegram. Así, cuando un conductor pasaba por un control informaba al resto de usuarios del grupo. Como consecuencia de ello, los agentes de la Guardia Civil comprobaron que cinco minutos después de desplegar un control dejaban de pasar vehículos.

El Sector de Tráfico de Galicia recurrió al artículo 36.23 de la Ley de Seguridad Ciudadana. En él se califica como infracción grave «el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Ciudadana que puedan poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, la de las instalaciones protegidas o éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información».

Sin embargo, esta vía no fue suficiente para hacer frente al «método gallego», ya que no todos los avisos incluyen imágenes de los controles. En este sentido, la Comisión sobre Seguridad Vial del Congreso de los Diputados aprobó una Proposición no de Ley, en la que se instaba al Gobierno a modificar el artículo 77 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial con el fin de «sancionar a quienes proporcionen información que dificulte o impida la labor de control de los incumplimientos de las normas de circulación».

Por su parte, la Guardia Civil, para poner fin a esta práctica, ha optado por dos estrategias. Por un lado, los controles exprés en las carreteras españolas, que duran un máximo de 10 minutos y cambian constantemente de ubicación. Y, por otro lado, aplicando la Ley de Seguridad Ciudadana, quienes avisen de la ubicación de los controles se pueden enfrentar a multas de hasta 30.000 euros; agentes se están infiltrando en los grupos de WhatsApp y Telegram para identificar a los administradores y los participantes.

«Todos estos grupos, que comenzaron como mera colaboración ciudadana, evolucionaron mucho en 2020 con la pandemia, cuando se establecieron limitaciones a la movilidad y había más controles, no sólo de tráfico. En estos momentos, el 90% de los mensajes que se cruzan en esos grupos son de tráfico. Son muy dinámicos porque van radiando los movimientos de las patrullas. En realidad, los guardias civiles hemos pasado de controlar a ser controlados y es la lucha que tenemos día a día», afirma el teniente coronel Antonio Hidalgo Romero, máximo responsable de la ATGC en Galicia.

«Éste es un fenómeno extendido por toda España, aunque en Galicia lo sufrimos especialmente porque la población aquí está muy diseminada y nuestra red de carreteras es como una telaraña, con cruces continuos, por lo que es muy fácil evitar un control si estás avisado de su ubicación», añade.

Para el responsable de la Agrupación de Tráfico en Galicia, «el problema es que nos ven como recaudadores y no se dan cuenta de que los controles de la Guardia Civil lo único que recaudan son vidas. Con estos mensajes están dando libertad para beber cuanto quieran. Se sienten inmunes porque la probabilidad de detenerlos es muy poca».

Finalmente, cabe señalar que existe la percepción de que el riesgo de accidente se asocia únicamente a niveles de consumo de alcohol muy elevados, pero sus efectos negativos sobre la capacidad de conducir se observan incluso con niveles bajos de consumo: con una alcoholemia de 0,5 gr de etanol por litro de sangre se multiplica por dos el riesgo de sufrir un colisión, y con 0,8 gr/l el riesgo es 5 veces mayor, y continúa aumentando a medida que lo hace el nivel de alcohol en sangre.