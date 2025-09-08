La DGT lo confirma: lo que tienes que hacer si vas a 120 km/h por la izquierda y alguien te quiere adelantar

A pesar de tener años de experiencia al volante, de vez en cuando surgen situaciones en las que no sabemos cómo actuar. Imagina que circulas por el carril izquierdo a 120 km/h en una autovía o una autopista (la velocidad máxima permitida), y de pronto un vehículo que circula detrás empieza a presionarte con maniobras insistentes o luces largas. ¿Crees que lo correcto es mantenerte en el carril y seguir circulando a la misma velocidad? La Dirección General de Tráfico (DGT) es muy clara al respecto: el carril izquierdo es única y exclusivamente para adelantar.

El artículo 31 del Reglamento General de Circulación (RGC) establece que: «Fuera de poblado, en las calzadas con más de un carril reservado para el mismo sentido, el conductor circulará normalmente por el situado más a la derecha». Por lo tanto, independientemente de la velocidad a la que conduzcas, tienes la obligación de ocupar el carril derecho de manera habitual y utilizar el carril izquierdo sólo para adelantar o en circunstancias que lo justifiquen. La DGT no deja margen a la interpretación: «El carril derecho es el de uso habitual. El central y el izquierdo solo se ocupan para adelantar o cuando las circunstancias lo aconsejen, siempre sin entorpecer la marcha de otros vehículos».

¿Qué dice la DGT sobre circular por el carril izquierdo a 120 km/h?

El objetivo de la normativa del organismo dirigido por Pere Navarro es mejorar la seguridad vial y la fluidez del tráfico. Permanecer en el carril izquierdo innecesariamente obliga al resto de conductores a adelantar por la derecha (una maniobra no sólo peligrosa, sino también ilegal) y provoca retenciones, lo que aumenta el riesgo de accidentes. Asimismo, se considera una infracción grave, y conlleva una multa de 200 euros.

Algunos conductores piensan que circular a la velocidad máxima permitida (120 km/h) les da derecho a mantener el carril izquierdo. Sin embargo, la normativa obliga a ceder el paso y volver al carril derecho. Aunque la norma general es clara, existen algunas excepciones específicas en las que se permite ocupar el carril izquierdo sin que se considere una infracción:

Giro a la izquierda o parada en ese carril : si un vehículo va a salir por una salida a la izquierda o debe detenerse por algún motivo, otros pueden adelantarlo por la derecha.

: si un vehículo va a salir por una salida a la izquierda o debe detenerse por algún motivo, otros pueden adelantarlo por la derecha. Atascos : en este tipo de situaciones, cuando los coches avanzan lentamente por varios carriles, circular más rápido por la izquierda no se considera adelantar ilegalmente, sino rebasar vehículos que circulan más despacio.

: en este tipo de situaciones, cuando los coches avanzan lentamente por varios carriles, circular más rápido por la izquierda no se considera adelantar ilegalmente, sino rebasar vehículos que circulan más despacio. Vías urbanas: en ciudades, en carreteras con más de un carril por sentido, los conductores pueden elegir el carril que mejor se adapte a su destino.

¿Qué ocurre si el vehículo que circula detrás pertenece a la Guardia Civil, Policía, bomberos o servicios de emergencia? Si tiene las señales acústicas o luminosas activadas, hay que facilitar su paso de manera inmediata y segura, independientemente del carril en el que se circule o de la velocidad propia.

Consejos prácticos para conductores

Una de las normas más importantes, y a veces menos respetadas, es la obligación de mantenerse en el carril derecho siempre que sea posible, independientemente de la velocidad a la que se circule. Esto significa que, aunque un conductor vaya a 120 km/h, el carril izquierdo no puede considerarse un espacio permanente para circular; su uso está reservado para adelantar. Una vez completada la maniobra de adelantamiento, el conductor debe regresar inmediatamente al carril derecho.

Es fundamental no adelantar por la derecha salvo en circunstancias excepcionales contempladas por la ley. Adelantar fuera de estos supuestos aumenta el riesgo de colisiones y se considera una infracción grave.

Creación de un carril de emergencia

Por otro lado, la DGT está preparando cambios en el Reglamento General de Circulación, que entrarán en vigor a partir de 2026. La novedad más relevante será la obligación de formar un carril de emergencia cuando el tráfico se detenga o avance muy lentamente, de manera que ambulancias, bomberos, policía y otros vehículos prioritarios puedan desplazarse rápidamente.

La norma establece cómo debe formarse este carril según el número de carriles de la vía: en carreteras con dos carriles por sentido, el pasillo se abrirá en el centro, dejando a los vehículos de la izquierda lo más pegados al margen izquierdo y a los de la derecha hacia el arcén. En vías de tres carriles o más, el carril de emergencia se creará entre el carril más a la izquierda y el contiguo, de modo que los vehículos de la izquierda se orillen al extremo izquierdo y el resto se desplacen hacia la derecha.

«Se trata de arbitrar un comportamiento en autopistas y autovías para facilitar el acceso a los vehículos prioritarios, agilizar el acceso y la evacuación de las víctimas de un siniestro y restablecer la circulación lo antes posible», explica Francisco de las Alas-Pumariño, jefe de la Unidad de Normativa de la DGT.