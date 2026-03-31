La DGT lo confirma: llegan las señales inteligentes que detectan la presencia de ciclistas en esta zona de España

El Consejo Insular de Menorca ha instalado un sistema de señales inteligentes en la carretera ME-1 para reforzar la seguridad vial en uno de los tramos con mayor presencia de ciclistas, entre Es Mercadal y Ferreries, concretamente en los puntos kilométricos 23 y 24+200, conocidos como las curvas del Desmonte con carril lento. Estos paneles LED de última generación funcionan con energía solar y se integran junto a la señal P-22 del Catálogo de Señales Verticales de Circulación, que indica la presencia de ciclistas mediante un pictograma de ciclista en negro dentro de un triángulo de borde rojo y fondo blanco. Las nuevas señales inteligentes de la DGT utilizan sensores de velocidad para detectar a los ciclistas y avisar a los conductores de su presencia.

Según el artículo 85 del Reglamento General de Circulación, al adelantar a ciclistas se deben seguir varias normas: mantener una distancia lateral mínima de 1,5 metros; se permite ocupar parte o la totalidad del carril contrario siempre que haya visibilidad suficiente y no se ponga en peligro a otros usuarios; está prohibido adelantar en curvas, cambios de rasante o lugares con visibilidad reducida; es obligatorio reducir la velocidad al adelantar para garantizar la seguridad del ciclista; y si los ciclistas circulan en grupo, deben ser adelantados como un conjunto, sin intercalar el vehículo entre ellos.

Las nuevas señales inteligentes de la DGT

Las señales inteligentes de la DGT son señales luminosas que se activan mediante sensores instalados en el pavimento, los cuales envían una señal al detectar el paso de un ciclista. Cuando esto ocurre, la señal se enciende y proporciona al conductor la información y advertencias necesarias. Además de aumentar la seguridad vial, estas señales son más sostenibles y económicas, ya que utilizan energía solar y sólo se activan al detectar situaciones específicas.

Para proteger a los ciclistas y evitar sanciones, la DGT establece tres reglas básicas: al acercarse a un ciclista o grupo, reduce la velocidad en 20 km/h y mantén la distancia de seguridad; solo adelanta cuando sea seguro, dejando al menos 1,5 metros de separación; y si la vía tiene dos o más carriles, cambia de carril para adelantar con mayor seguridad.

Además, los ciclistas deben circular lo más a la derecha posible, según el artículo 38 del Reglamento General de Circulación, utilizando el arcén si es transitable o la parte mínima necesaria de la calzada. El incumplimiento de esta norma conlleva una multa de 200 euros.

La distancia mínima de 1,5 metros al adelantar es obligatoria en cualquier vía, incluso dentro de los municipios. No respetarla implica una multa de 200 euros y la retirada de 4 puntos del carnet, y es clave para garantizar la seguridad de los ciclistas.

🚁 🚗 Adelantamiento a ciclistas 🚴🚴 sin señalizar, sin guardar la distancia lateral obligatoria de 1,5 metros y con unas condiciones de tráfico poco seguras para realizar la maniobra. En 2025 pasado fallecieron 40 ciclistas en carretera. #Protégelos #LaVíaEsDeTodos pic.twitter.com/PzWxvFz84I — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) March 28, 2026



Jerarquía

Cuando varias señales coinciden y sus mensajes se contradicen, existe una jerarquía que debemos respetar. Por ejemplo, si un semáforo está en rojo pero un agente de tráfico da paso, siempre se debe obedecer al agente. En el caso de señales del mismo tipo que se contradicen, como dos límites de velocidad distintos, se debe cumplir siempre con la más restrictiva. El orden de prioridad entre señales es el siguiente:

Los agentes de la autoridad responsables del tráfico regulan la circulación en todo tipo de circunstancias, tanto de día como de noche, en función de las necesidades puntuales y sus órdenes han de ser obedecidas inmediatamente por todos los usuarios. El segundo grupo de señales en importancia, por detrás de las de los agentes, son las señales circunstanciales y de balizamiento. En tercer lugar, las señales luminosas de los semáforos, que pueden ser muy variadas: para peatones y para todos los vehículos o solo para algunos tipos, fijas e intermitentes para un solo carril… De diferentes colores y formas, las señales verticales advierten de peligros, establecen obligaciones, prioridades y restricciones de paso e informan con indicaciones de carriles, de orientación o completan a otras señales con información adicional. En tramos de obra se utilizan de manera provisional (a menudo combinadas con las señales circunstanciales) y tienen fondo amarillo. Finalmente, las marcas viales. Las señales sobre el pavimento también regulan la circulación y advierten y guían a todos los usuarios, conductores y peatones. Transversales, horizontales, continuas y discontinuas, pueden ir solas o acompañando a otros tipos de señales (como las líneas de detención). Suelen ser de color blanco aunque también pueden presentarse en otros colores. En los tramos de obras se pintan de amarillo.

Finalmente, la DGT recuerda que esta medida tiene como objetivo reducir el riesgo de colisiones y proteger a los ciclistas en carreteras que no cuentan con carriles específicos para bicicletas. Por ello, es fundamental que tanto conductores como ciclistas extremen las precauciones y respeten las normas de tráfico.