La nieve ya ha empezado a cuajar en Madrid y el panorama en las carreteras se complica por momentos. Para evitar el colapso total y, sobre todo, garantizar la seguridad de los conductores, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha recordado el funcionamiento de su protocolo de cuatro niveles.

Conocer qué significa cada color es vital hoy para no quedarse atrapado en la calzada o enfrentarse a sanciones innecesarias.

Los cuatro colores de la DGT: de la precaución al bloqueo total

No todas las nevadas afectan igual a la conducción. La DGT utiliza un código visual muy sencillo para que sepas a qué te enfrentas antes de arrancar el coche:

Nivel verde (comienza a nevar) : es el aviso de prudencia. La velocidad se limita a 100 km/h en autopistas y autovías , y a 80 km/h en el resto de vías. Los camiones deben circular por el carril derecho y tienen prohibido adelantar.

: es el aviso de prudencia. La se limita a , y a de vías. Los camiones deben circular por el carril derecho y tienen prohibido adelantar. Nivel amarillo (calzada parcialmente cubierta) : aquí la situación se pone seria. Los camiones y vehículos articulados tienen prohibida la circulación. Para los turismos y autobuses, la velocidad máxima baja a 60 km/h .

: aquí la situación se pone seria. Los camiones y vehículos articulados tienen prohibida la circulación. Para los turismos y autobuses, la . Nivel rojo (calzada cubierta) : en este punto, solo pueden circular vehículos con cadenas o neumáticos especiales de invierno. La velocidad se reduce drásticamente a 30 km/h y queda prohibida la circulación de vehículos pesados y autobuses.

: en este punto, solo pueden circular vehículos con de invierno. La se reduce drásticamente a y queda prohibida la circulación de vehículos pesados y autobuses. Nivel negro (mucho espesor o hielo): es el nivel de emergencia máxima. Se prohíbe la circulación de cualquier vehículo. Si te pilla en ruta, el consejo de la DGT es no abandonar el coche a menos que haya un refugio cerca y esperar a los servicios de emergencia.

Consejos de oro para circular hoy por Madrid

Además de respetar los niveles, si es estrictamente necesario que cojas el coche hoy, recuerda aplicar la regla de la suavidad: nada de frenazos bruscos ni giros repentinos. Mantener una distancia de seguridad mucho mayor de lo habitual es la mejor herramienta para evitar alcances.

Desde Emergencias Madrid insisten: antes de salir, consulta el estado de las carreteras en tiempo real y, por supuesto, asegúrate de llevar el depósito lleno y la batería del móvil cargada por si la situación pasara a nivel negro mientras estás fuera de casa.