Se desmayó mientras conducía el coche a 100 km/h: la rápida reacción de su hijo de 12 años le salvó la vida a ambos

Un niño de 12 años consiguió salvar a su madre y a sí mismo después de que ella perdiera el conocimiento mientras conducía a unos 97 kilómetros por hora por una carretera del Reino Unido. El suceso tuvo lugar el 14 de diciembre de 2025, cuando Nicola Crump viajaba con su hijo Zac en dirección al mercado de Wellesbourne.

Después de aproximadamente media hora de trayecto, Nicola empezó a encontrarse mal y le dijo su hijo de que necesitaba parar durante unos minutos. Poco después, perdió el conocimiento y Zac se vio obligado a ponerse al volante y dirigir el vehículo hacia la mediana, donde finalmente logró detenerlo. A continuación, llamó al 999, el número de emergencias británico, y ayudó a los servicios de asistencia a localizar el lugar del incidente.

Se desmayó mientras conducía y su hijo de 12 años les salvó la vida

Cuando Nicola empezó a recuperar la conciencia, estaba desorientada y preguntó a su hijo si habían tenido un accidente. Los servicios sanitarios atendieron a la mujer y comprobaron que tenía la presión arterial muy baja. «Cuando perdí el conocimiento, mi pierna se aferró al pedal y el coche empezó a moverse. Lo siguiente que recuerdo es despertar al otro lado de la carretera, completamente aturdida. Cuando recuperé el conocimiento y le tomé la mano, estaba temblando. Creo que fue por la adrenalina y la conmoción, y que aún no había asimilado lo sucedido», recuerda en una entrevista concedida a la revista PEOPLE.

«El equipo de la ambulancia nos dejó en un Starbucks cercano mientras la policía movía mi coche a un arcén. La mujer que trabajaba allí se echó a llorar al oír lo sucedido. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de la gravedad de la situación», continúa. Desde entonces, Zac ha disfrutado de grandes experiencias gracias a su hazaña, como entrevistar al elenco de Spider-Man durante el verano. Asimismo, fue elegido para recibir el premio «Niño Valiente» en los Premios Orgullo de Gran Bretañade 2026. La noticia sorprendió tanto al pequeño que tardó en asimilarla, mientras que su madre, Nicola, no pudo contener las lágrimas de emoción.

Para darle una sorpresa, le hicieron creer que estaba participando en un documental y que las entradas para asistir a un partido de la selección inglesa en el estadio de Wembley, en Londres, eran para agradecerle su colaboración. Pero sus planes eran muy diferentes: Zac descubrió que había ganado el galardón cuando apareció por sorpresa Jude Bellingham, estrella del Real Madrid y de la selección inglesa, para comunicarle personalmente la noticia.

«Estábamos sentados al borde del campo de fútbol cuando Jude salió y lo sorprendió. No tenía ni idea de lo que estaba pasando hasta el final», cuenta Nicola. Sin embargo, «no siempre se da cuenta de lo importantes que son estas oportunidades, porque es más feliz cuando sale con sus amigos».

Cómo actuar

Ya sea por un problema médico, el agotamiento, la deshidratación o cualquier otra circunstancia, existe la posibilidad de que un conductor pierda el conocimiento mientras circula. Si se produce una situación así, es fundamental saber cómo actuar y, sobre todo, qué errores evitar. Según explica Miguel Assal, lo primero es tener claro qué no se debe hacer ante una emergencia de este tipo: «no tires del freno de mano porque se perderá el control, ni apagues el motor porque se bloqueará la dirección».

A partir de ese momento, la primera recomendación es mantener la trayectoria del vehículo para evitar salirse de la carretera o invadir otros carriles y provocar una colisión. Para conseguirlo, hay que sujetar el volante con firmeza y, si las circunstancias lo permiten, utilizar activar las luces de emergencia.

El siguiente paso es intentar poner el coche en punto muerto, ir acercándose al arcén y accionar el freno de mano de manera suave e intermitente hasta conseguir detener el vehículo. En palabras de Miguel Assal, se trata de «ir orillándote poco a poco, subiendo y bajando suavemente el freno de mano hasta detener el vehículo». La clave, por tanto, estaría en evitar tirar bruscamente del freno de mano y aplicar una fuerza gradual para reducir la velocidad sin perder el control del coche.

Otra situación especialmente peligrosa se produce cuando el conductor pierde el conocimiento con el pie todavía apoyado en el acelerador, lo que puede hacer que el vehículo continúe avanzando. «Estira el cinturón sin quitártelo y busca con tu pierna el freno, bombeándolo suavemente para reducir velocidad mientras te orillas hasta detener el vehículo», recomienda.

Conocer estas indicaciones resulta fundamental para mantener la calma y reaccionar correctamente ante una situación de emergencia. «Recuerda, vas a salvar dos vidas: la de él y, la más importante, la tuya», concluye. Aunque los nervios y el miedo pueden dificultar la toma de decisiones, mantener la calma y actuar con rapidez, pero sin precipitarse, puede marcar una gran diferencia