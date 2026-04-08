Conducción defensiva: significado y qué es, técnicas, reglas y diferencia con la preventiva
Descubre qué es la conducción defensiva y sus reglas
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Durante la conducción nos topamos por la carretera con todo tipo de conductores: los hay quienes son más agresivos y circulan a una velocidad mucho más rápida que lo permitido, y los hay quienes conducen de una forma mucho más suave y respetando en todo momento las normas de circulación. Precisamente, en esta segunda opción nos vamos a focalizar en las siguientes líneas y vamos a explicar qué es la conducción defensiva y sus diferentes técnicas y factores.
Qué es la conducción defensiva
Todo aquel que no tenga conocimiento del significado de la conducción defensiva le conviene echar un vistazo a los siguientes párrafos. Pues bien, es una forma de enfocar la conducción para prevenir accidentes, anticipándose en todo momentos a los errores del resto de conductores y a los peligros que existen en las diferentes calzadas del territorio. Para ello, y muy importante, debemos mantener una concentración plena y constante, respetar las normas y señales de tráfico, mantener una distancia segura, adaptar la velocidad a las distintas condiciones de la vía o entorno, como puede ser el frío o el tráfico, y estar preparado para reaccionar en caso de cualquier imprevisto. En resumidas cuentas, esta forma de ponerse al volante tiene como principal objetivo reducir el riesgo de accidentes y proteger tanto al propio conductor como al resto de pasajeros y demás usuarios que circulan por el mismo tramo.
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— Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) March 23, 2026