Cómo saber si tengo multas de aparcamiento: cuándo llegan, cómo se pagan y cuándo prescriben

En condiciones normales, las multas de aparcamiento suelen ser impuestas por la Policía Municipal o los agentes de movilidad que han contratado los diferentes ayuntamientos de cada ciudad o municipio. Estas personas cuentan con una autorización expresa para poder multar a los conductores que no cumplen con las normas de estacionamiento, es decir, aparcan en zonas totalmente prohibidas, se exceden en el tiempo permitido en zonas azules y verdes o directamente no abonan la cantidad oportuna en los parquímetros. 🚦Según 15º Barómetro de la conducción responsable de @FondationVA: 🗣️ El 50 % de conductores admite insultar a otros conductores.

🚙 El 27 % se pega al 🚗 de los conductores que le molestan. 👉 La agresividad está detrás de muchos #SiniestrosViales.#ConducirEsCompartir pic.twitter.com/0blt7XN7qq — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) September 26, 2025

Dónde y cómo se pagan las multas por aparcar mal

Si eres ‘víctima’ de una multa por aparcar mal, esta se notificará a través de un papel en el parabrisas (la opción más rápida por el controlador), o llegará directamente a nuestro domicilio por correo. A partir de ahí, si quieres conocer más detalles, como, por ejemplo, el importe, la fecha, o el lugar donde se produjo) podrás comprobar la sanción a través de la página web del Ayuntamiento o de la entidad de tráfico, aportando la matrícula del vehículo o el número de expediente de la sanción.

¿Cómo podemos abonarla? Pues bien, existen tres métodos muy sencillos: a través de la web oficial, ya sea de la DGT o Ayuntamiento; de forma presencial acudiendo directamente a las oficinas de tráfico o bancos autorizados; o, por último, pagarla a través del teléfono móvil, es decir, llamando al número que aparecerá en la sanción. Si deseas pagar la multa antes de los primeros 20 días naturales, el coste se reducirá en un 50%, mientras que se abonará el importe íntegro a partir de superar estos días. Además, tienes la posibilidad de recurrir la sanción, pero en caso de verificación no tendrás derecho al descuento del 50%. ¿Qué pasa si no pago? habrá consecuencias: recargos, embargos, retenciones…

Te pueden poner dos multas de aparcamiento en el mismo día

La respuesta es evidente: sí, te pueden poner dos multas de aparcamiento en un mismo día si infringes el código de la Ley de Circulación, es decir, te podrán multar por aparcar en doble fila y si excedes el tiempo en una zona azul o verde, por ejemplo. Eso sí, este escenario no suele ser habitual, sobre todo si es el mismo agente el que te sanciona por una infracción completamente similar, pues debe existir un intervalo de tiempo justo para que nos de tiempo de abonarla o retirar el vehículo de la zona.

Cuándo prescriben las multas de aparcamiento Normalmente, las multas de aparcamiento prescriben a los tres meses si son consideradas leves, y siempre que no se haya notificado al infractor dentro del plazo establecido. Si está notificada, es decir, si nos ha llegado la multa a nuestro domicilio, en nuestro perfil electrónico o estaba colocada en el parabrisas del coche, habrá un plazo de hasta cuatro años por parte de la Administración para abonar la infracción.

Cómo notifican las multas

Tal y como hemos comentado líneas atrás, las multas se pueden notificar de varias formas, entre las que destacan por correo postal, vía electrónica, por el Boletín Oficial o incluso te la pueden entregar en mano.