Adiós a éstas multas: las vas a poder recurrir y no vas a pagar ni un euro

Las multas de tráfico son uno de los mayores temores que tienen los conductores. Los datos de la DGT dicen que en 2023 se pusieron más de cinco millones de multas, a las que sumaremos las que interponga el Departamento de Tráfico del Gobierno Vasco, por el Servei catalán y los Ayuntamientos del todo el país.

Este tipo de infracciones cuentan con una sanción de carácter económico donde el importe va a variar dependiendo del tipo y lo grave que sea el acto que se cometa, el cual puede conllevar que se pierdan puntos.

Las leves se sancionan con multas de hasta cien euros, las de gravedad pueden ser de hasta doscientos y las más graves pueden ser de hasta quinientos.

¿Qué hacer si nos notifican una multa?

La propia DGT busca comprobar si los datos serán buenos y si estaremos conformes con la multa, pagando lo antes que sea posible para poder beneficiarse de un cincuenta por ciento de descuento.

Cuando se produzca un error o no se está de acuerdo con la multa, siempre es posible recurrir o reclamar la multa.

En el caso de que recurramos la sanción, se va a perder el derecho a reducir del cincuenta por ciento si hubiese que pagarla al final.

Por todo ello, en ocasiones cuando nos llega una multa, aunque no estemos conformes, preferiremos pagarla con descuento. Pensar en la reclamación es algo complejo y vamos a pensar que no ganaremos el recurso.

No siempre va a ser así y serán muchas las multas que vamos a poder recurrir y ganar.

Conoce las multas de tráfico más sencillas de recurrir

Un profesional de la abogacía Miguel Ángel Mejías, que se llama @presunto_inocente en las redes, lo que hizo es explicar qué multas son más sencillas de recurrir. Hablamos de que este usuario tiene cerca de 200.000 seguidores entre lo que tiene TikTok e Instagram y en uno de los vídeos que son más virales, habló de todo ello y de qué manera hacerlo.

Multa mal notificada

Estas multas es necesario que se notifiquen en el domicilio. Cuando no se puedan entregar porque no haya nadie, lo que hace la ley es obligar a que se haga un segundo intento en los tres días hábiles siguientes.

El caso es que son bastantes, después de un primer intento que se realice, de tal forma que la Administración lo publicará de forma directa en el BOE: Aquí es posible anular la multa cuando se recurra.

Multas por estacionamiento donde no se debe

De cara a que la multa tenga validez, necesaria la inclusión de una foto donde veamos de forma clara el vehículo y la infracción que se cometa. Muchas veces, dicha foto no se hace y por lo tanto, es sencillo de recurrir.

Multa por saltarse un semáforo en rojo

De cara a que la multa pueda ser válida, es necesario que la acompañemos de un certificado que pueda verificar que el aparato que haga las fotos se encontrará en óptimo estado y lo cierto es que casi nunca se aportará dicho certificado.

Multa por exceso de velocidad

En este sentido, las posibilidades son inmensas. Entre los errores que pueden hacer que te libres de la multa, es posible que no se apliquen bien los márgenes de error de velocidad que va a marcar la ley, que se encuentre el certificado verificador de la cámara caducado o que no se vayan a adjuntar dos fotos obligatorias. Cuando la segunda sea ampliación de la primera no se va a considerar válido.

En ocasiones hay que recurrir

A veces no queda otra que no aceptar la multa y recurrirla. Esto debe ser cuando uno crea realmente que realmente no se ajusta a la legalidad.

El tema del ahorro por pronto pago y no recurrir la administración lo puso en marcha por la eficacia que tiene, puesto que hace años se recurrían mucho más las multas y todo ello terminaba haciendo que los cobros se demoraran en exceso.

Por este motivo, lo mejor es que te lo tomes en serio si quieres recurrir. Si estás seguro de que vas a tener las de ganar, no dudes, pero si crees que es realmente complicado, nuestra recomendación es optar por pagar y así al menos te ahorrarás un dinero.