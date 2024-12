¿Cómo arrancar un coche que se ha quedado sin batería?

Hay veces que, por caprichos del destino, nos quedamos sin batería en el automóvil y no podemos llegar a nuestro lugar de destino, al menos, en el tiempo que teníamos pensado. Por un lado, algunos de los conductores recurren a la ayuda profesional para que los ‘salve’ de este problema inesperado. Otros, en cambio, se ponen manos a la obra y utilizan diferentes técnicas o métodos para arrancar el coche y ponerlo de nuevo en movimiento.

Arrancar un coche con pinzas

Arrancar un coche con pinzas es un procedimiento que se realiza cuando la batería de un vehículo está completamente descargada y no puedes arrancar el motor. Para hacerlo de forma correcta, necesitaremos dos pinzas de arranque y, sobre todo, otro automóvil con una batería cargada.

Posicionar los vehículos: debemos de colocar ambos coches de manera que las baterías estén lo suficientemente cerca como para conectar los cables, pero sin que estos se toquen entre sí. Es importante apagar ambos motores. Conectar los cables: Pinza roja : conecta un extremo del cable rojo (positivo) a la terminal positiva (+) de la batería descargada.

: conecta un extremo del cable rojo (positivo) a la terminal de la batería descargada. Conecta el otro extremo del cable rojo a la terminal positiva (+) de la batería cargada del otro vehículo cargado.

de la batería cargada del otro vehículo cargado. Pinza negra : conecta un extremo del cable negro (negativo) a la terminal negativa (-) de la batería cargada.

: conecta un extremo del cable negro (negativo) a la terminal de la batería cargada. Conecta el otro extremo del cable negro a una parte metálica del coche con la batería descargada (en un punto metálico sin pintura, como una parte del motor o el chasis). No conectes el cable negro directamente a la batería descargada, ya que esto podría generar chispas y provocar un cortocircuito. Arrancar el coche de la batería cargada y déjalo en funcionamiento unos minutos Arrancar el coche con la batería descargada Desconectar los cables: si el coche arranca, comienza a desconectar los cables en el orden inverso al que los conectaste Deja el coche en marcha: si lograste arrancar el coche, deja el motor encendido durante, al menos, 15 o 20 minutos o haz un pequeño trayecto para permitir que la batería se recargue un poco. Si el vehículo no arranca después de varios intentos, podría ser que la batería esté muy descargada o dañada.

Arrancar el coche empujando

Punto muerto : esto es muy importante porque si el vehículo está en una marcha, el coche podría moverse inmediatamente cuando lo empujen, lo cual es peligroso.

: esto es muy importante porque si el vehículo está en una marcha, el coche podría moverse inmediatamente cuando lo empujen, lo cual es peligroso. Desactiva el freno de mano : asegúrate de que el freno de mano esté completamente liberado para que el coche pueda moverse sin problemas.

: asegúrate de que el freno de mano esté completamente liberado para que el coche pueda moverse sin problemas. Activa el contacto : activa el contacto, pero no arranques el motor durante este paso. El coche debe estar encendido para que el sistema eléctrico esté activo.

: activa el contacto, pero no arranques el motor durante este paso. El coche debe estar encendido para que el sistema eléctrico esté activo. Colócalo en segunda marcha : esto se debe hacer porque la segunda marcha proporciona un equilibrio adecuado de torque y velocidad para que el motor arranque.

: esto se debe hacer porque la segunda marcha proporciona un equilibrio adecuado de torque y velocidad para que el motor arranque. Empuja el coche

Empezar el arranque : c uando el coche haya alcanzado una velocidad razonable, entre 8 y 15 kilómetros por hora, presiona el embrague completamente y suelta rápidamente el embrague mientras dejas que las ruedas giren. Esto provocará que gire el motor y, si todo sale bien, debería arrancar.

: c 8 y 15 kilómetros por hora, completamente y el embrague mientras dejas que las ruedas giren. Esto provocará que gire el motor y, si todo sale bien, debería arrancar. Acelera inmediatamente : una vez que el motor arranque, pisa el acelerador de forma suave para estabilizarlo. Posteriormente, cambia a punto muerto para asegurarte de que el coche sigue en marcha.

: una vez que el motor arranque, pisa el acelerador de forma suave para estabilizarlo. Posteriormente, cambia a punto muerto para asegurarte de que el coche sigue en marcha. Recarga la batería: si la razón por la que el coche no arrancaba era por la batería, conduce el coche durante al menos 20 o 30 minutos para asegurarte de que se recarga lo suficiente. Además, es importante acudir a un profesional para saber si hay que sustituirla -o no- definitivamente.

Cómo arrancar un coche automático sin batería

En este caso, hay diferentes formas para poder arrancar un coche automático sin batería. Las dos más comunes son mediante las pinzas, tal y como hemos explicado anteriormente con los vehículos de transmisión manual, o a través de una batería de coche, que es la que le proporcionará la energía necesaria para ponerse en funcionamiento.

Otra de las formas es mediante un arrancador portátil, es decir, un booster, batería externa que se conecta directamente a los terminales de la batería del vehículo para proporcionar la energía necesaria para arrancar el motor.

Conecta el elemento a la batería (conecta el cable rojo (+) al terminal positivo de la batería descargada y el cable negro (-) a una parte metálica del coche, como puede ser el motor o el chasis.

(conecta el cable rojo (+) al terminal positivo de la batería descargada y el cable negro (-) a una parte metálica del coche, como puede ser el motor o el chasis. Enciende el aparato

Intenta arrancar el coche

Desconecta el booster.

Arrancar un coche eléctrico o híbrido sin batería

En este caso, ni los coches eléctricos ni los híbridos pueden arrancarse sin batería, ya que este elemento es esencial para alimentar todos los sistemas del vehículo, incluidos el motor y la electrónica.

Recargar la batería mediante un cargador de vehículos eléctricos o conduciendo el coche (en el caso de los híbridos).

mediante un cargador de vehículos eléctricos o conduciendo el coche (en el caso de los híbridos). Arrancar con motor de combustión (híbridos) si solo necesitas que funcione el motor de gasolina, pero aún se requiere la batería para los sistemas eléctricos.

si solo necesitas que funcione el motor de gasolina, pero aún se requiere la batería para los sistemas eléctricos. Arrancadores portátiles para recargar la batería auxiliar de 12V (si está descargada).

para recargar la batería auxiliar de 12V (si está descargada). Servicios de asistencia en carretera para cargar el coche de forma rápida o moverlo hasta una estación de servicio.

Cómo arrancar un coche Stop&Start sin batería

Arrancar un coche con Stop&Start sin batería es bastante complicado, ya que el sistema depende, única y exclusivamente, de la batería del vehículo para funcionar. El elemento apaga el motor cuando el vehículo está detenido, como por ejemplo en en un semáforo o ante una señal de stop, para ahorrar combustible y reducir las emisiones, y lo reinicia cuando el conductor suelta el freno o pisa el acelerador.

Si la batería está descargada o dañada, el sistema Stop&Start no funcionará correctamente, y en muchos casos, el coche no arrancará ni siquiera de forma convencional. Dependen de una batería de 12V para alimentar no solo el sistema de arranque, sino también a los componentes electrónicos que permiten el funcionamiento del motor y otros sistemas.