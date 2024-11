¿Cuánto dura la batería de un coche?

Una de las escenas que, posiblemente, se repitan más en nuestro país es la de intentar encender el contacto del vehículo y darnos cuenta que, sorprendentemente, el coche se ha quedado sin batería. Una situación que pone en serios apuros al conductor en cuestión, y que deberá buscar otra alternativa distinta para poder trasladarse hacia el lugar que tenía en mente.

La vida útil de la batería del coche: cuánto dura

En condiciones normales, la duración de la batería de un coche depende de varios factores, como es el caso del tipo de vehículo, el clima, la forma de conducción y, sobre todo y lo más importante, el cuidado que recibe día a día dicho elemento.

Por un lado, los climas cálidos pueden acelerar la evaporación del líquido dentro de la batería y puede acortar su vida útil. En zonas calurosas, la batería puede durar entre 2 y 4 años, mientras que en climas fríos dicho elemento tienden a durar un poco más, de 4 a 5 años, ya que dicha temperatura ralentiza las reacciones químicas dentro de la batería. No obstante, el hecho de intentar arrancar el automóvil en este tipo de zonas hace que se pueda desgastar más rápido debido a un esfuerzo extra.

Por otro lado, cabe destacar que si conduces todos los días el motor se calienta de forma regular y, por lo tanto, la batería se recargará automáticamente, ayudando así a prolongar su vida útil. Sin embargo, si usas el automóvil de manera esporádica, el elemento puede no cargarse completamente durante estos trayectos, por lo que podría disminuir su duración. En estos casos, la batería podría empezar a fallar después de 2 o 3 años.

El hecho de un mal funcionamiento del sistema eléctrico también podría disminuir la vida de la batería, ya que podría haber un drenaje constante y el alternador, que se deterioraría, podría no cargar la batería de forma correcta. Conducir agresivamente, además de realizar frecuentes arrancadas, también está entre las causas principales del deterioro, así como el uso de muchos accesorios a la vez: luces, radio, aire acondicionado, etc. Por ello, lo más recomendable sería mantener bien limpia la batería y asegurarse que no haya corrosión para que funcione de forma correcta y eficiente.

Cuánto dura la batería de un coche gasolina y diésel

La batería de un coche de gasolina y diésel , al igual que la de cualquier otro vehículo, suele durar entre 3 y 5 años. Tal y como hemos indicado líneas atrás, existen ciertos factores que podrían incrementar o disminuir la vida útil de la misma. Si el elemento comienza a fallar, suele notarse en las diferentes dificultades que tenemos en el momento de arrancar el motor o en la pérdida de potencia de otros sistemas, como es el caso de luces más débiles, problemas con la radio, etc.

Asimismo, y a diferencia de lo que ocurre en coches eléctricos, es importante destacar que la batería de un vehículo diésel o de gasolina no tiene como principal objetivo mover el automóvil y alimentar a los diferentes sistemas del coche cuando el motor no está en marcha.

Cuánto dura la batería de un coche híbrido

La duración de la batería de un coche híbrido puede variar dependiendo del tipo de vehículo, es decir, si es híbrido convencional o enchufable, y de las condiciones de uso. Sin embargo, este elemento suele durar entre 8 y 10 años, o entre 150.000 y 200.000 kilómetros. Asimismo, algunos modelos pueden durar incluso más tiempo si se les da un buen mantenimiento.

En cuanto a la garantía, muchas marcas ofrecen una extendida de la batería híbrida, que suele ser de 8 años o 160,000 kilómetros extras (algunos modelos incluso ofrecen garantías de hasta 10 años o 200.000 km), lo que te da un respaldo en caso de que la batería pierda eficiencia o falle antes de tiempo.

Cuánto dura la batería de un coche eléctrico

La batería de un coche eléctrico, generalmente, estará comprendida entre 8 y 15 años, o entre 150.000 y 300.000 kilómetros, dependiendo, como siempre, de varios condicionantes: el uso, el clima y el mantenimiento. Dicho elemento está diseñado para ser duradero, pero su capacidad con el tiempo disminuirá y su autonomía se reducirá gradualmente, tal y como ocurre con todos y cada una de las piezas actuales.

Concretamente, hablamos de la batería de iones de litio, que son las más comunes en los vehículos eléctricos modernos. Esta pieza tiene una vida útil más larga, son más eficientes y se cargan más rápido en comparación con otras baterías. Asimismo, pueden perder entre el 10% y 20% de su capacidad después de los primeros 8 años o 150,000 kilómetros, pero la mayoría de los fabricantes garantizan que la capacidad de la batería se mantendrá por encima del 70-80% durante el tiempo citado.

Por otro lado, las empresas cubren los defectos de fabricación o una pérdida excesiva de capacidad (normalmente cuando la capacidad de la batería cae por debajo del 70-80% de su capacidad original). Algunas marcas, como Hyundai y Tesla, han aumentado las garantías para ofrecer más cobertura y tranquilidad a los propietarios.