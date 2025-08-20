Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo: el futuro de los coches deportivos eléctricos

Opel lo ha vuelto a hacer. Después del exitoso lanzamiento del Mokka GSE, la marca alemana ha anunciado para sorpresa de muchos el nuevo Corsa GSE Vision Gran Turismo. Un tributo a los amantes de la potencia, los diseños visionarios y una tecnología con mayúsculas. El concept, que verá la luz mundialmente en el IAA Mobility de Múnich en septiembre, no solo es una carta a los amantes del automovilismo. Es una mirada sin concesiones al futuro más electrizante de la gama de los Grand Sport Electricese.

Con 800 caballos de fuerza (588kW) y un demoledor par de 800 Nm, el Corsa redefine lo que significa un coche deportivo eléctrico. Tan solo necesita dos segundos para pasar de 0 a 100 km/h y su velocidad punta es de 320 km/h, lo que le convierte en un purasangre digital. Un modelo que podría asemejarse perfectamente a los coches que disfrutan los jugadores del ‘Gran Turismo 7’, pero ahora pudiendo conducirlo en una pista real. Todo con un peso de 1.170 kg y una batería de iones de litio de 82 kWh.

Un diseño de Opel cuidado al detalle

Aunque muchos se fijan en su diseño en conjunto, cuando más se mira se pueden observar detalles cuidados al milímetro. El Corsa GTE es una obra de arte técnico, con su lenguaje bold & pure a nuevas cotas, con líneas afiladas, soluciones aerodinámicas activas y una ejecución del icónico Opel Vizor que brilla con el Blitz iluminado presidiendo el frontal.

También cuenta con materiales inspirados en el automovilismo clásico, con ruedas destacadas por sus detalles triangulares y su jaula antivuelco invisible. Una combinación futurista que cuenta con intermitentes ocultos y una aerodinámica que se adapta a los flujos de aire según la conducción.

En el interior, todo está enfocado para que el conductor tenga una experiencia extrema: asiento suspendido, asiento de seis puntos, sensores inteligentes que alertan de vehículos en ángulos muertos mediante tejidos electrocrómicos, y un volante limpio que da paso a una pantalla frontal envolvente.

El nuevo Opel GSE Gran Turismo es una declaración de futuro de Stellantis que aporta una identidad propia y mejoras tecnológicas que mejoran la calidad de la conducción hacia nu nuevo nivel. Sin duda, una nueva era se acerca a la familia de esta gama, donde la innovación y la emoción van de la mano.