El gesto que haces cuando vas a la gasolinera que te puede salir muy caro

El número de conductores que se echan ellos mismos el combustible n las gasolineras es cada vez mayor. Esto sucede porque las estaciones de autoservicio cada vez son más habituales, algo que ha aumentado después de la entrada de las low-cost en el mercado.

Hasta no hace demasiados años los conductores no confiaban demasiado en ellas, puesto que había bastantes dudas sobre la calidad. La rebaja del precio era porque no tenían tanto personal como el que había en las comunes.

La multa desconocida por echarte gasolina

Además, aunque muchos conductores lo desconocen, hay una multa que puede ser de hasta cien euros que se pueden poner por echarse uno mismo el combustible en una que no sea de autoservicio.

Vamos, que en las clásicas gasolineras de siempre a los operarios no se les permite servirse a uno mismo los combustibles. Por todo ello, si alguna vez tienes prisa y no esperas a que te atienda un empleado, te pueden multar con cien euros.

En las gasolineras a los operarios los forman para hacer este trabajo y pese a que puede parecer algo fácil echar combustible, se pueden cometer errores también en las de autoservicio.

Conociendo más

Las propias gasolineras de autoservicio son una categoría especial que permiten el que te puedas servir tú mismo. A pesar de ello, hay una serie de reglas que vas a tener que seguir.

En ellas tienen la obligación de disponer, tanto de guantes como de papel en los propios surtidores. La propia gasolinera tendrá una etiqueta o identificativo que dirá que se puede utilizar la de autoservicio.

Así que ya sabes, en las gasolineras que llamamos tradicionales, no se permite echarse uno mismo la gasolina. Habrá que esperar a que alguno de los operarios te atiendan, puesto que al final ellos tienen la formación y el conocimiento para el manejo de estas sustancias inflamables.

Consejos para echar combustible de forma correcta y segura

Si te toca repostar en una gasolinera de autoservicio, vamos a darte una serie de consejos para que puedas hacerlo con mayor seguridad y rapidez.

Revisa del lado del que esté el tanque

Aquí nos encontramos ante una de las dudas más habituales que tienen los conductores, incluso aunque lleven ya años con su coche. Esto lo indicará una flecha que estará situada en el panel. Lo verás donde viene la cantidad de combustible que queda.

Programación de la cantidad y revisión del precio

Normalmente, es posible solicitar al personal el ajuste de los litros y de la clase de combustible. Después revisa en la pantalla que se adapte al precio que indiques que pagarás.

Abre la puerta del tanque

Este es de los pasos que más cuesta a los conductores. Cuando vayas a abrir la puerta en muchos modelos vas a tener que hacer una presión hacia el interior. Después, deberás girar la llave en sentido contrario a las agujas del reloj.

Introdúcela con firmeza en el tanque

En el momento en que agarres la manguera vas a tener que colocar la parte metálica en el tanque. Se va a programar para que funcione con seguridad cuando se presione el gatillo inferior, por lo que no te preocupes.

Aunque es verdad que las instalaciones se diseñan para que la seguridad de los clientes quede garantizada, es preciso tomar precauciones adicionales:

Fumar supone un riesgo

Aunque parece que es algo evidente, no lo es tanto para muchas personas. Recuerda que no debes fumar mientras estés poniendo gasolina, puesto que una pequeña chispa puede terminar ocasionando un incendio. Ahora este tipo de conducta prohibida se sanciona con cien euros por parte de la autoridad.

El teléfono móvil, prohibido

En el momento en el que te encuentres en una pista para repostar, debes recordar que un tema básico en materia de seguridad es no utilizar el móvil. El mismo deberá quedar guardado en el vehículo o en el bolso, nunca en la mano.

No te olvides de las luces y la radio

El mantenimiento de las luces y las radio apagados llega a ser de tanta importancia como apagar el motor y el vehículo como tal. Se tiene que hacer para la prevención de las interferencias y por el propio calentamiento del automóvil.

La necesaria seguridad

Como vemos, echar combustible en estos tiempos supone el cumplimiento de una serie de normas, que no todos los conductores conocen o que olvidan prestar atención. Las consecuencias pueden ser económicas, pero incluso de mayor gravedad dependiendo del comportamiento que se tenga.

Así que ya sabes, cuando vayas a echar combustible mira qué tipo de estación de servicio es y las normas que debes atender por tu seguridad y la de los demás.