Anuncian nuevas multas para 2025: comprueba si tu coche está en la lista

La Unión Europea mantiene una gran firmeza para luchar contra aquellos vehículos que emiten emisiones contaminantes. El Pacto Verde Europeo que nuestro país ha incluido una serie de iniciativas para la reducción de las emisiones de gases de carbono.

El plan que tiene la Comisión Europea es de lo más ambicioso y lo que ha hecho es fijar el año 2035 como límite para vender aquellos automóviles que contaminen.

Todo ello deja en el escenario del mundo del motor a los coches eléctricos y a los que se impulsan por otros sistemas sostenibles, como el hidrógeno verde. El caso es que las ventas de estos automóviles en España no despega, sino que al contrario se van a estancar.

¿Qué dice la normativa 2025 de la UE con respecto a las emisiones de CO2?

El principal objetivo de la Comisión Europea para el año 2025 busca reducir las emisiones al fabricar coches de combustión. La normativa, llamada CAFE (Clean Air for Europe), lo que establecerá un límite de emisiones de carbono nuevo.

Se ha dispuesto que las emisiones de CO₂ máximas no van a poder superar los 95 gramos por kilómetro. Hablamos de una baja de gran importancia si se compara con la tolerancia que había el año pasado, que ascendía a 106,6 g/km.

¿Qué ocurre cuando los fabricantes no cumplen?

La norma dicen que se va a sancionar con unas multas bastante importantes. La Asociación de Constructores Europeos de Automóviles, ACEA, estimando que dichas sanciones se van a traducir en trece mil millones de euros para turismos y de unos 3.000 millones en furgonetas.

¿Qué pide la ACEA?

Los fabricantes ven estas multas como una amenazas. El año que viene está bastante cerca, y pese a que la disposición era ya conocía desde hace tiempo, los industriales defienden que no pudieron hacer los cambios en las propias matrices.

No olvidemos que, además, van a sostener que bastantes fábricas tienen ya un importante volumen de coches que se fabrican con tasas de emisiones del año pasado y que no existen posibilidades verdaderas de hacer las modificaciones en el tiempo que quede.

Dichos argumentos han hecho que desde la ACEA, se haya pedido de manera formal que el cambio pase a postergarse dos años.

Realmente se pide que en este par de años no se vayan a aplicar dichas multas, que iban a tener efectos muy negativos para la industria. Todavía no existe respuesta, por lo que son muchas las especulaciones sobre el gran impacto que puede tener la reacción de la Unión Europea sobre las ventas y la industria.

¿Qué opciones que tienen los fabricantes de coches para el 2025?

El panorama es de gran confusión y oscuridad en el sector de la industria automovilística. No se sabe demasiado sobre si al final va a despegar la fabricación y la venta de coches eléctricos. No debemos olvidar que el usuario es aquel al que hay que convencer, porque de él va a depender que el sistema va a fluir. Los precios y la escasez de organización de la red de recarga es un factor importante.

La gente se suele preguntar si las fábricas van a seguir vendiendo vehículos con combustión como hasta ahora. Dicha opción va a implicar un traslado del coste de la sanción al precio de venta, y, como siempre, el pueblo va a tener que pagar.

No solo está el objetivo concreto de limpieza del aire, donde es claro el propósito de la normativa al incentivar la producción y venta de coches eléctricos y de los híbridos enchufables.

Veremos en qué sentido se mueve la industria, pero parece que no hay dudas al respecto.

¿Qué incluyen las medidas?

Entre ellas se incluyen tolerancias para los fabricantes que consigan que una parte importante de las ventas vayan a ser de vehículos de reducidas emisiones.

Se puede decir que la transición hacia una movilidad sostenible no ha sido sencilla en nuestro país. La venta de los coches eléctricos está congelada. La cuota de ventas de eléctricos no es de más del 5%. Es más, se puede decir que en 2024 es esperable que no llegue ni siquiera a dicha cifra.

La cifra es bastante reducida si la comparamos con la existente en otra serie de países, caso de la vecina, Portugal, la cual ha conseguido que un 20% de las ventas vayan a ser de vehículos no contaminantes.

Hay una regla que dice que los fabricantes siempre ganan. Vamos a ver si en esta ocasión se va a cumplir. La industria está poniendo mucho la carne en el asador en este sentido, por lo que creemos que al final, salvo rara sorpresa, lo normal será que termine imponiéndose.