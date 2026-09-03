Desde la llegada de Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa, China ha disparado el envío de coches a España. Tal ha sido el aumento que el país dirigido por Xi Jinping ha pasado de aparecer en el top 10 en el año 2019 a ocupar el segundo puesto de la tabla con un volumen de negocio de 1.913 millones de euros, solo superado por Alemania.

Así lo reflejan los datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), a los que ha tenido acceso este diario, que destacan el desempeño de China como segundo país que más coches envía al mercado nacional, motivado por el desembarco de nuevas marcas en el Viejo Continente con precios contenidos y una elevada carga tecnológica.

China, segundo país que más coches envía a España

China entró en el top 10 de importadores de vehículos en el 2022, año en el que terminó como el cuarto en la lista, por detrás de Alemania, Francia y República Checa. Para ocupar desde 2023 la segunda posición del ranking y convertirse desde entonces en el segundo país que más coches envía España.

No obstante, Europa continúa posicionándose en primer lugar, con un 70,8% del valor económico total, aunque retrocede 3,7 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo de 2025. El país desde el que más vehículos se importaron a España fue de nuevo Alemania, con una cuota del 24,3% y un volumen de 4.177 millones de euros, un 9,5% más que el año anterior.

Le sigue en el ranking China, con una cuota del 11,1% y un volumen de 1.913 millones de euros, un 51,8% más que en el último año. Y Japón, que ocupa el tercer lugar, con una cuota del 8,5% y un valor de 1.450 millones de euros, un 37,7% más que en el primer semestre de 2025.

Caída de las exportaciones de coches

Respecto a las exportaciones, Alemania también se lleva la palma con un valor de los envíos de vehículos de 3.841 millones de euros, ocupando una cuota sobre el total del 18,7%, un 6,1% más que en el primer semestre de 2025. Por su parte, Francia registró un valor de 3.676 millones de euros, un 3,3% menos que el año anterior, ocupando una cuota del 17,9%.

De cerca les sigue Italia, con una cuota del 12,3% y un valor de 2.525 millones de euros, un 28,3% más que en el primer semestre de 2025, seguida de Reino Unido, con una cuota del 10,4% y un valor de 2.125 millones de euros, y Turquía, que ocupa la quinta posición con un 7,8% de cuota y un valor de 1.605 millones de euros.

Ante esta situación, José López-Tafall, director general de Anfac, ha afirmado que «aunque los vehículos mantienen un saldo comercial positivo y siguen siendo uno de los principales productos exportados en nuestro país, la fuerte reducción del superávit en este primer semestre es una señal que debemos atender». «La adaptación de las fábricas a la producción de nuevos modelos electrificados está condicionando temporalmente nuestros volúmenes de producción y exportación, al mismo tiempo que las importaciones crecen con fuerza», ha añadido.

«España necesita recuperar producción y reforzar la competitividad de sus fábricas para mantener su peso industrial y exportador. La llegada de nuevos modelos electrificados, tanto en el ámbito de mercado como para nuestros centros de producción, debe ayudarnos a recuperar impulso y consolidar a España como uno de los grandes polos de automoción de Europa», ha concluido López-Tafall.