BYD ya gana más dinero fuera de China que en su propio país pese a los aranceles de Europa al coche eléctrico

BYD ha registrado por primera vez ingresos superiores en el extranjero que en China. Las ventas del fabricante automovilístico en el extranjero aumentaron un 34%, alcanzando los 181.300 millones de yuanes, lo que se traduce en 27.000 millones de dólares, en el primer semestre del año. Cifra que representa el 53% de los ingresos totales de la marca y contrasta con la registrada en China, donde los ingresos disminuyeron un 31% hasta los 163.547 millones de yuanes (24.300 millones de dólares) hasta ocupar un 47,4% del conjunto.

En concreto, BYD obtuvo un beneficio neto atribuido a los accionistas de 12.325 millones de yuanes (unos 1.574,7 millones de euros al cambio actual) durante el primer semestre de 2026, lo que supone una caída del 20,54% respecto al mismo periodo del año anterior, según las cifras publicadas por la compañía asiática este viernes.

El fabricante chino de vehículos eléctricos y de nuevas energías atribuye el descenso del beneficio principalmente a la reducción del negocio de vehículos de nueva energía y a las pérdidas derivadas de las variaciones de los tipos de cambio.

Los ingresos de BYD fuera de China

Los ingresos de la compañía china se situaron en 344.815 millones de yuanes (unos 44.057,2 millones de euros), un 7,13% menos. El negocio de automóviles y productos relacionados generó 275.341 millones de yuanes de ingresos (35.178 millones de euros), un 8,98% menos, y representó cerca del 80% de la facturación del grupo.

De los cuales, 163.547 millones de yuanes pertenecen al mercado chino y 181.268 millones de yuanes al resto del mundo, lo que representa que el fabricante automovilístico ingresó unos 20.721 millones más de las ventas de coches en el extranjero en el primer semestre del año.

La cifra de ingresos en el extranjero se ha visto potenciada por el negocio que tiene el fabricante automovilístico con sede en Shenzhen en Latinoamérica y Europa. Todo ello a pesar de los aranceles que ha impuesto Bruselas a la comercialización de coches 100% eléctricos procedentes de China.

Pese al retroceso de la facturación y del beneficio, BYD elevó su margen bruto durante el periodo, desde el 18,01% registrado en el primer semestre de 2025 hasta el 18,85% en los seis primeros meses de este año. Mientras, el beneficio bruto alcanzó 64.989 millones de yuanes (8.303 millones de euros), un 2,81% menos, con la mejora del margen vinculada principalmente al crecimiento del negocio de vehículos de nuevas energías en el exterior.

Ventas en España

En España, BYD alcanza las 26.757 matriculaciones acumuladas en los primeros siete meses de 2026 tras cerrar julio con 3.898 unidades de vehículos enchufables, superando el total registrado en todo 2025. La firma china repite por quinto mes consecutivo como la sexta marca más vendida en el canal de particulares y alcanza una cuota de un 5,3% en julio y un 4,5% en el acumulado, donde asciende hasta la séptima posición.

La marca lidera tanto el mercado de vehículos 100% eléctricos como el de híbridos enchufables durante julio, posición que mantiene también en el acumulado del año en ambas categorías. El ATTO 2 DM-i se consolida como el híbrido enchufable más vendido de España, mientras que la gama ATTO 2 lidera el mercado de vehículos enchufables y el DOLPHIN SURF continúa dominando el segmento A de vehículos 100% eléctricos.

En el acumulado de 2026, BYD alcanza una cuota del 16,1% en el mercado de vehículos enchufables, lo que representa un crecimiento del 116,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior.