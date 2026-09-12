El BOE lo confirma y entra en vigor el 1 de octubre: se obligará a los conductores a reducir la velocidad 20 km/h si hay ciclistas en la carretera

Los ciclistas son uno de los usuarios más vulnerables de la carretera y adelantarlos requiere especial atención. Un pequeño error de cálculo, pasar demasiado cerca o hacerlo a una velocidad elevada puede tener graves consecuencias. De ahí que Tráfico haya ido endureciendo las normas en los últimos años. Actualmente, los conductores deben dejar al menos 1,5 metros de distancia lateral y, si la carretera tiene dos o más carriles en el mismo sentido, cambiar por completo al carril contiguo.

Pero a partir del próximo 1 de octubre habrá que tener en cuenta algo más. El Real Decreto 518/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), cambia varios puntos del Reglamento General de Circulación y uno de ellos afecta directamente a los adelantamientos a ciclistas fuera de poblado. En estos casos, antes de adelantar habrá que reducir la velocidad, como mínimo, 20 km/h respecto al límite de la carretera. Una medida que se suma a las distancias que ya son obligatorias.

Los conductores deben reducir la velocidad 20 km/h si hay ciclistas en la carretera

A partir del mes de octubre, si circulas por una carretera limitada por ejemplo a 90 km/h y tienes que adelantar a un ciclista, durante la maniobra no podrás superar los 70 km/h. No bastará tampoco con frenar justo cuando el coche esté a su altura. La reducción tendrá que hacerse antes de empezar el adelantamiento y mantenerse hasta haberlo terminado.

Esto cambia la forma en la que muchos conductores realizan actualmente esta maniobra. Al encontrarse con una bicicleta habrá que esperar a disponer de espacio suficiente, bajar la velocidad y adelantar respetando también la separación lateral. Una vez que el ciclista haya quedado atrás y el vehículo haya regresado a una posición segura, podrá continuar la marcha conforme al límite establecido en esa carretera.

Los 20 km/h menos no eliminan, por tanto, la obligación de dejar 1,5 metros. Tampoco cambia la norma para aquellas carreteras que tienen dos o más carriles por sentido. En ellas hay que pasar completamente al carril de al lado para adelantar. A partir del mes que viene habrá que cumplir estas condiciones y, además, hacerlo a la nueva velocidad establecida.

Cinco metros de distancia si circulas detrás de una bicicleta

Los cambios también llegan a las ciudades. Una de las situaciones habituales se produce cuando un coche alcanza a una bicicleta, pero todavía no puede adelantarla. Desde octubre tendrá que dejar un mínimo de cinco metros mientras circule detrás de ella y ambos permanezcan en el mismo carril. En este caso hablamos de la distancia entre la parte delantera del vehículo y la bicicleta, no del espacio lateral del adelantamiento. Por eso las dos cifras no deben confundirse. Los cinco metros se aplican mientras el conductor va detrás; los 1,5 metros deberán respetarse cuando llegue el momento de pasar junto al ciclista.

También cambia la posición de las bicicletas en las vías urbanas, donde circularán preferentemente por el centro del carril. Además de resultar más visibles, esta posición evita que un coche trate de pasar por el hueco que queda entre la bicicleta y el resto de vehículos o el borde de la calzada. Y además hay otra novedad para las calles de un único carril cuyo límite sea de 30 km/h o inferior. Los ayuntamientos podrán permitir que las bicicletas circulen en ambos sentidos. Eso sí, no será algo que pueda hacerse en cualquier calle de estas características. Tendrá que autorizarlo el municipio y estar debidamente señalizado.

Patinetes y motos también tendrán nuevas obligaciones

La reforma del Reglamento General de Circulación va más allá de las bicicletas. Quienes utilicen vehículos de movilidad personal, como los patinetes eléctricos, deberán tener al menos 15 años. Y el casco también pasa a formar parte de las obligaciones para circular con estos vehículos. En el caso de las motos, habrá cambios en la equipación. Los motoristas tendrán que utilizar guantes cuando circulen por vías interurbanas y llevar calzado cerrado, tanto en carretera como dentro de poblado.

Otra norma que conviene conocer afecta a los atascos. Cuando se produzca una retención, los vehículos deberán apartarse hacia los laterales de la calzada dejando libre un espacio en el centro. El objetivo es que ambulancias, bomberos, Policía y otros vehículos prioritarios puedan atravesar la retención sin encontrarse con todos los carriles bloqueados.

Cuándo habrá que reducir realmente esos 20 km/h

Hay un detalle importante para entender la nueva norma. A partir del 1 de octubre no habrá que conducir automáticamente 20 km/h más despacio cada vez que veamos una bicicleta en la carretera. La reducción está relacionada con el adelantamiento de ciclistas fuera de poblado. Recordemos además que a la nueva velocidad se suman el metro y medio de separación lateral y, cuando corresponda, el cambio completo al carril contiguo.

Son varias reglas para una misma maniobra, pero todas persiguen reducir el riesgo cuando un coche pasa junto a una bicicleta. Desde octubre, por tanto, ya no habrá que fijarse únicamente en cuánto espacio dejamos al ciclista. También habrá que mirar el velocímetro antes de comenzar a adelantar.