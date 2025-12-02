El sector del automóvil teme que se dejen de producir coches en España ante el aumento de la competitividad en materia de costes de otros países como Marruecos, Tailandia o Brasil. En el mes de octubre, las ventas de coches en el mercado español registraron un importante aumento con un alza del 16%, pero la producción se anotó una caída del 7%. Unos datos que se podrían repetir también en noviembre con una tendencia de ensamblajes a la baja y a al alza en comercialización de vehículos.

Así lo ha señalado Félix García, director de comunicación y marketing de Anfac, que ha explicado que «la tendencia del mercado es positiva. Noviembre también crece a doble dígito y en niveles parejos al mismo mes de 2019. Llevamos desde septiembre con niveles superiores a los del año previo a la pandemia». «En el acumulado del año ya superamos los datos de 2024 y si diciembre no sufre ningún parón el mercado final se situaría en el entorno de los 1,14 o 1,15 millones de turismos vendidos», ha añadido.

No obstante, ha insistido en que «un mercado doméstico fuerte es clave para fortalecer la competitividad de la industria». «En este sentido, el próximo miércoles se presenta el Plan España Auto 2030 elaborado por Anfac en colaboración con el Gobierno. Se trata de una hoja de ruta que va más allá de los planes de ayuda a la demanda de electrificación, es una hoja de ruta completa para conseguir que España siga siendo el segundo fabricante europeo cuando sólo se fabriquen vehículos eléctricos. Porque vender coches se seguirán vendiendo, pero hace falta saber si se fabricarán en España», ha concluido.

Por su parte, Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto, señaló que «el mercado de automoción de nuestro país sigue dando muestras de fortaleza. Se confirma un año más que el final del ejercicio es muy positivo comercialmente hablando para los concesionarios y en esta ocasión esto se fundamenta sobre todo a que el sector está sabiendo movilizar la demanda y también a que la matriculación de vehículos electrificados no baja de ritmo gracias al Plan Moves».

«Respecto al Plan Moves hay que recalcar que en buena parte de las comunidades autónomas ya se ha acabado su presupuesto lo que está afectando a operaciones abiertas y también está afectando a esa lista de espera que se está generando en esas comunidades autónomas. Confiamos en que el Gobierno articule alguna medida que permita llegar hasta el 31 de diciembre de tal forma que ningún ciudadano se quede sin la ayuda comprometida.», ha destacado Morales.

El automóvil en España

Mientras, Tania Puche, directora de comunicación de Ganvam, ha apuntado que «el mercado continúa en noviembre su tendencia al alza y acumula 15 meses seguidos en positivo». «Las compras de particulares siguen marcando importantes subidas con respecto a 2024 y destaca el buen comportamiento de los vehículos electrificados, que suponen más del 20% de las matriculaciones», ha señalado.

«Estas cifras evidencian que se está movilizando la demanda, gracias a las ayudas a la compra y a la entrada de nuevas marcas caracterizadas por tener precios muy competitivos. Ahora bien, desde el sector del automóvil en España vemos con preocupación que no se haya anunciado todavía una prórroga presupuestaria para el actual Moves III, vigente hasta fin de año, y que en las comunidades autónomas donde se han agotado los fondos sigan creciendo las listas de espera. Confiamos en que el Gobierno ponga en marcha medidas inmediatas para cubrir todas las operaciones hasta el 31 de diciembre, de tal forma que nadie se quede sin ayuda y el mercado continúe su senda firme hacia la recuperación», ha concluido.