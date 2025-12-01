Otro mes más el coche más vendido en España en noviembre es el Dacia Sandero con más de 3.500 matriculaciones, según los datos publicados este lunes por las asociaciones de fabricantes (Anfac). El bajo precio, el atractivo diseño y la variedad de motorizaciones son algunas de las razones que hacen que este modelo sea el favorito de los españoles cada mes.

Por detrás del Dacia Sandero, que se mantiene como primer modelo en ventas en España desde hace tiempo, se han situado el Renault Clio, que ha alcanzado las 3.067 unidades vendidas en el undécimo mes del año; y el Peugeot 2008 con 2.163 matriculaciones. Todos ellos se sitúan en el segmento de los SUV compactos, uno de los modelos con más demanda en el mercado español.

El ‘top 5’ lo completan el Seat Ibiza y el Toyota Yaris Cross, que se ubicaban en cuarta y quinta posición en octubre, con 2.077 y 1.964 ventas, respectivamente. Un ranking en el que no hay sorpresas.

Dacia Sandero, el coche más vendido en noviembre

Desde el lanzamiento de Sandero en España en el año 2008, la marca ha vendido cerca de medio millón de unidades de este exitoso modelo. Sandero es el vehículo más vendido a particulares a nivel nacional desde hace más de 12 años. En 2024, fue el vehículo más vendido en el país total canal.

En 2025, Dacia renueva este exitoso modelo y ofrece grandes novedades en cuanto a diseño y equipamiento. En el exterior, la berlina presenta una nueva firma lumínica, una nueva calandra, nuevas protecciones de Starkle® e incorpora dos nuevos colores: Amarillo Ámbar y Sandstone, ya disponibles en la gama Dacia. El interior también evoluciona con la introducción de nuevos tejidos, un nuevo volante y selector E-Shifter, combinado con la caja automática Eco-G 120 EDC.

El habitáculo puede equiparse con un novedoso sistema multimedia con pantalla central de 10 pulgadas y navegación conectada, además de un cargador inalámbrico para smartphones. Para una experiencia completa y óptima, el cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas presenta un nuevo diseño de interfaz. Al igual que todos los modelos Dacia, los nuevos Sandero y Sandero Stepway ahora se benefician del sistema YouClip y están cubiertos por la garantía Dacia Zen de hasta 7 años.

Sandero y Sandero Stepway incorporan nuevas ayudas a la conducción para cumplir con las últimas normativas europeas de seguridad: frenada de emergencia asistida (urbana/periurbana con detección de vehículos, peatones, ciclistas y motos) y una advertencia de vigilancia del conductor. Para mayor comodidad de sus clientes, Dacia ha integrado en estos sistemas un ingenioso botón “My Safety”, que permite al conductor acceder rápidamente a su configuración personalizada de ayudas a la conducción.

Disponible en Sandero, el nuevo motor de gasolina TCe 100 ofrece 10 caballos adicionales (en comparación con la versión anterior de 90 CV) para obtener más placer al volante en el día a día. Este nuevo motor consume 5,3 litros y emite 121 g de CO₂ (en el acabado Journey). Sandero sigue siendo la opción más accesible del mercado con el motor SCe 65, disponible desde 13.490 euros. Sandero Stepway está disponible con el motor de gasolina TCe 110 o Eco-G 120, desde 15.820 euros en versión Essential.

Toyota, marca más vendida

En el total del mercado tampoco ha habido sorpresas. Toyota ha logrado mantenerse en la primera posición, liderando el ranking de marcas más vendidas en el undécimo mes del año, en el que ha alcanzado las 7.797 matriculaciones. Una posición que el fabricante automovilístico mantiene desde el inicio del año y con la que está previsto que cierre el año.

Renault, con 7.248 ventas; Volkswagen, con 6.436 unidades; Dacia con 5.774 operaciones comerciales y Seat con 5.106 ventas completan el top 5 de marcas más vendidas en el mercado español.

En el ranking anual, Toyota con estos resultados de noviembre, alcanza 88.844 unidades en el mercado nacional, seguida de Renault con 75.003 y de Volkswagen con 69.505. En el ‘top 5’, Dacia arrebata el cuarto puesto a Seat, con 60.755 ventas, mientras que la firma española se queda ligeramente por detrás, con 60.604 matriculaciones.