Isabel Pantoja defiende a su hija ante la adversidad: “Amo a Chabelita”

Isabel Pantoja sorprende. La tonadillera más famosa de España ha hablado sobre los problemas que existen entre su hija, Isa Pantoja, y ella. Una relación que no parece atravesar su mejor momento dadas las declaraciones que hace poco más de tres semanas la joven hizo en una televisada entrevista concedida a ‘Sábado Deluxe’. “Amo a Chabelita. Todo lo que tenga que arreglar con mi hija lo haré en casa y no en televisión”, decía la artista a un reportero de ‘El programa de AR’ frente a las puertas del hospital Nisa de Castilleja de la Cuesta, lugar donde se encontraban ingresadas su nuera Irene Rosales y su nueva nieta Carlota.

Lo cierto es que, últimamente, la única hija de la tonadillera ha dado más de un quebradero de cabeza a su madre, una tensión familiar que se ha visto acrecentada tras sus intervenciones en revistas y programas de televisión. “Es muy joven, y bueno…”, dice Pantoja a modo de justificación.

Desde que hace unos días naciera la hija pequeña de Kiko Rivera, el comportamiento de la tonadillera con la prensa ha cambiado radicalmente, una Pantoja simpática y muy habladora ha reemplazado al hermetismo que la ha acompañado durante años.

Isabel Pantoja y Alberto Isla, una relación complicada

Sin titubear ante las preguntas del reportero, la cantante ha contestado a los comentarios que la enfrentan con Alberto Isla– pareja de su hija y padre de su nieto-. “Yo solo quiero lo mejor para mi niña, si ella está feliz yo estoy feliz. Al fin y al cabo es el padre de su hijo”, y añade lo siguiente respecto al supuesto ‘veto’ en ‘Cantora’ de su actual yerno: “No he hablado con ese señor nunca, pero las cosas no han sido así”.

La artista solo desea que su hija sea feliz con “ese señor”, apelativo con el que se dirige a Alberto Isla, y dice con especial ímpetu que “muere” por su segundo nieto varón. Respecto a la supuesta mala relación que existe entre Chabelita y Doña Ana, madre de la artista, la folclórica ha cambiado su semblante y ha entonado un tono más contundente. “Pido respeto por Doña Ana, ella casi no se da cuenta de nada. No es exactamente así”, dice Isabel Pantoja reteniendo las lágrimas.

Se confirma el saludo entre Francisco Rivera e Isabel Pantoja

Tras el nacimiento de Carlota, mucho se ha hablado de la visita que Francisco Rivera hizo a su nueva sobrina. Una visita que significó el encuentro entre Isabel Pantoja y el torero. Algunas voces señalaron que entre ellos no existió contacto en ningún momento, un hecho que la cantante se ha encargado de desmentir: “¿Qué creéis que somos? Somos personas civilizadas y educadas”.

[El cara a cara de Francisco Rivera e Isabel Pantoja]

Por último, y como traca final de esta improvisada entrevista, el reportero le preguntó sobre su expareja Julián Muñoz, un nombre que enfadó a la artista. “Eso es mi pasado, yo ahora estoy en el presente. No estoy en esas. No hablo de las personas que me han hecho daño alguna vez en mi vida”, sentenció Isabel Pantoja, que terminó su respuesta despidiéndose de los medios allí presentes.