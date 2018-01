“Me esperaba mucho más de Miami”, comienza diciendo Carmen Borrego en los minutos previos al arranque del programa. Y ciertamente, es probable que el espectador esperara más de ‘Las Campos’ en Miami. Con este nuevo capítulo, titulado ‘Sol, playa y papada’, el clan más conocido de la televisión ha paseado sin complejos por South Beach, han sido visitadas por Gianluca Vacchi o viejos conocidos como Boris Izaguirre y han disfrutado de unos minutos con actores latinos como Alexis Valdés. Sin embargo, ni la veterana periodista, María Teresa Campos, ha logrado eclipsar algunas de las actitudes menos glamourosas de sus hijas al otro lado del charco.

Teresa Campos recuerda a un amigo especial residente en Miami

La primera revelación ha venido por parte de la matriarca de la familia. Teresa ha revelado que hace muchos años tuvo un amigo especial que residía en Miami pero al que conoció en Sevilla. Un ‘rollete’ según ha especificado su hija Terelu. “Era un amigo que no vivía en España, que le conocí en España pero no era español. Es que yo he vivido mucho, gracias a Dios”, ha comentado Teresa al respecto.

Por su parte, Carmen Borrego ha concertado la cita con un cirujano para operarse la papada, como ya advirtió en el capítulo anterior. Y en su primera noche, las Campos han disfrutado de las comodidades que les ha ofrecido el Hotel Lord Balfour de la cadena española Room Mate. Desde la habitación que ha compartido con su hermana, Terelu le ha confesado a Carmen que quien mejor le ha masajeado los pies en su vida ha sido Kike Calleja y que sus pies huelen a Chanel nº5 “como toda ella”. Después, ambas hermanas se han puesto de punta en blanco para cenar en The Bazaar, restaurante de prestigio del chef español José Andrés. Desde una de sus mesas, Terelu reclamaba croquetas y patatas bravas pero se ha dejado llevar por las preferencias de su hermana: berenjenas a las ostras.

Un joven le ofrece sus servicios a Terelu con un masaje

Pero ‘el plato fuerte’ de la cena ha llegado con un joven que le ha ofrecido sus servicios a Terelu Campos a través de un masaje. Un chico español que, según contó, lleva 4 años viviendo en Miami y que “habitualmente acude al restaurante ofreciéndose a señoras”, tal y como después descubrió Carmen Borrego. “A mí no me toque las narices porque te doy una hostia que te pongo del revés y no estoy de broma. Vete a tomar por culo, imbécil”, le terminó espetando Terelu.

Como parecía que la cena se les atragantó, las dos hermanas (nuevamente sin su madre) acudían a South Beach a la mañana siguiente, donde han hecho ejercicios mientras un fotógrafo las asaltaba; han hablado sobre los “hombres cachas” e incluso han intentado dar un paseo en moto acuática. Esto último, toda una misión imposible debido a la talasofobia (miedo al océano) de Terelu.

Ha sido precisamente la mayor de las hijas la que después de su paseo playero, ha sacado a su madre de compras. Como siempre, a disfrutar de los zapatos, uno de los productos que Teresa más consume. ¿Y después? Art Basel ha sido la siguiente parada en la vida de las Campos. En una de las ferias de arte moderno más prestigiosas del mundo ha sido donde se han encontrado con Marcelo Holzinger, célebre artista visual contemporáneo y ‘ciudadano distinguido de Miami’.

La entrevista de Teresa en ‘Suelta la sopa’ y el paseo en barco con Boris Izaguirre

Con más de 40 millones de hispanohablantes expectantes del canal Telemundo, su programa ‘Suelta la sopa!’ ha invitado, por su parte, a Teresa Campos para entrevistarla y que hable de su larga trayectoria profesional. ¿El entrevistador? No ha sido otro que Boris Izaguirre, buen amigo de Teresa desde hace muchos años. “He tenido muchos amores que no voy a nombrar porque no viene a cuento pero ahora vivo una historia de amor con Bigote Arrocet, al que yo llamo Edmundo y he conseguido que todo el mundo le llame así”, ha comenzado contando. En tanto en cuanto, las hijas de Teresa han sido invitadas a la casa de Gianluca Vacchi, donde el millonario empresario italiano y famoso ‘instagrammer’ les ha presentado su último single como DJ, ‘Viento’, y donde han descubierto las fabulosas vistas de Miami desde su lujoso apartamento.

Otro disgusto para Terelu ha sido, posteriormente, ha llegado con el asalto de otro fotógrafo que le ha especificado que estaba haciendo su trabajo y quien le ha dado la bienvenida a América. “Tú estás haciendo tu trabajo pero estás reventando el mío. Algunos de los fotógrafos de Miami han dejado mucho que desear”, ha explicado la mayor de las hijas de Teresa ante este desagradable momento. Por su parte, el capítulo ha concluido con un apasionante viaje en barco, donde a lo largo del paseo, el presentador y escritor venezolano Boris Izaguirre les ha mostrado, tanto a Teresa como a sus hijas, las fabulosas mansiones de Ricky Martin, Brad Pitt y Angelina Jolie en las exclusivas zonas de Star Island, Palm Island e Hibiscus Island. Sin duda, la guinda de un pastel televisivo que dará mucho que hablar en los próximos días.

