El ‘Caso Weinstein’ traspasa fronteras: ¿cómo ha afectado en España?

Angelina Jolie, Rose McGowan, Cara Delevingne, Gwyneth Paltrow, Kate Beckinsale, Ashley Judd… son muchas las mujeres que han puesto el grito en el cielo por haber sufrido acoso sexual y, algunas de ellas, violaciones físicas por el productor norteamericano Harvey Weinstein. Los casos se multiplican y ya existen más de medio centenar de testimonios que apoyan a las víctimas de estas espeluznantes situaciones. Tal ha sido el revuelo mediático, que el escándalo ha trascendido fronteras y el Parlamento Europeo ha comenzado a poner medidas para erradicarlo. Los miembros de la eurocámara se han puesto manos a la obra para tramitar una ley que lo impida y muchas de las eurodiputadas han acudido al debate con el lema ‘MeToo’ (‘YoTambién’), que rápidamente se ha hecho viral.

“Todas las instituciones tienen que mirar a esta cuestión”, ha afirmado la eurodiputada popular polaca Agnieszka Kozlowska-Rajewicz, que ha denunciado los “grandes obstáculos” de las víctimas para denunciar y ha recordado que “la mayoría de casos descritos en los medios nunca se han notificado por los canales oficiales por vergüenza, por miedo a perder el trabajo”, recoge ‘Europa Press’. “La mayoría de las mujeres sabemos de lo que se está hablando. Es un secreto a voces”, ha agregado la eurodiputada de IU Angela Vallina, que ha recordado que al Parlamento Europeo se le ha definido como “semillero de acoso sexual para sorpresa de algunos”. “La mayoría de las mujeres acosadas no denuncia su caso por miedo al estigma social y a perder su empleo”, concluye.

Primeras víctimas que denuncian casos similares en España

¿Y en nuestro país? Las primeras víctimas de varios ámbitos profesionales se han sumado a la denuncia por acoso sexual. Una de las primeras ha sido la actriz Leticia Dolera, quien narra la desagradable experiencia que vivió con 18 años cuando acaba de realizar su primer proyecto en el mundillo del cine: “Tengo 18 años, son las 23:00 de las noche y estoy en la fiesta de despedida de uno mis primeros trabajos en el mundo audiovisual. Me siento feliz y adulta. En la barra del bar charlo con el director, el subdirector y dos compañeros más. Todos adultos. A partir de ahí, la conversación se silencia en mi memoria, los gestos se ralentizan y las sensaciones físicas vuelven a mi piel. Siento una mano en el pecho, en MI pecho (…)”, comienza relatando en su columna de ‘Eldiario‘.

En esta misiva, la intérprete de ‘La novia’ añade: “Salgo de ese lugar lleno de cobardes y me voy andando a casa. Por el camino lloro de asco y vergüenza. En casa, se lo cuento todo a mi madre. Me dice que vamos a poner una denuncia, le digo que no quiero. Ella insiste, yo también. No quiero ponerla, siento que no es tan grave. ¿Una denuncia porque te toquen una teta?, pienso en ese momento. Pues Leti, me digo ahora, sí, una denuncia porque te toquen una teta sin permiso, una denuncia por agresión sexual, que es exactamente lo que ha sucedido”.

He escrito en Eldiario sobre EL ESCÁNDALO MACHISTA VESTIDO DE NORMALIDAD. Dejo el link por si lo queréis leer: http://m.eldiario.es/zonacritica/escandalo-machista-vestido-normalidad_6_701039890.html Una publicación compartida de LeticiaDolera (@leticiadoleraoficial) el 26 de Oct de 2017 a la(s) 1:25 PDT

Pero, por desgracia, no es el único caso que ha visto la luz dentro de nuestras fronteras. La modelo y actriz Alba Galocha se ha sentido terriblemente identificada con casos como el de Cara Delevigne. “Que un fotógrafo te haga una caricia y te diga ‘qué guapa estás hoy’ es algo que le ha pasado a cualquier modelo. Claro, nos ha pasado a todas pero no queremos darnos cuenta de ello hasta que no lo pensamos”, afirmaba la intérprete de ‘La zona’ en la presentación de esta nueva ficción. “Las mujeres muchas veces creemos que es nuestra culpa pero todo esto tiene que reducirse y espero que cambie. Los que deberían de quedarse sin trabajo son ellos y no las víctimas de acoso”, añade Galocha.

Emma Suárez: “En España no existe la figura del productor poderoso”

Sin embargo, en la otra cara de la moneda están esas otras mujeres que creen que no es cierto (ni se debe creer) que todas las actrices o modelos han sufrido acoso sexual. Así lo cuenta Emma Suárez, quien ha justificado en su último acto público que “tampoco podemos comparar nuestra industria con la americana porque el mercado es diferente y no existe esa figura del productor poderoso”. De hecho, la tres veces ganadora de los Goya asegura que ella no ha sufrido nada parecido, pero sí anima a denunciarlo. “Me da mucha pena que estas cosas pasen y que uno se entere al cabo del tiempo. Que alguien use su poder para acosar a una mujer es absolutamente denigrante”, cuenta la intérprete de ‘Julieta‘.

Esto lo opina también la actriz y reciente concursante de ‘MasterChef Celebrity‘, Patricia Montero, quien asegura que “afortunadamente” no ha vivido “nada parecido”. Pero quien considera que “hay que denunciarlo en el caso de que ocurra”. “Siempre defiendo la lucha contra la violencia de género. Tenemos que alzar la voz y no tener miedo. Todo mi apoyo por todas esas mujeres”, recalca.

“Weinstein es un señor que debería de estar en la cárcel”, cuenta por su parte Carlos Bardem. El actor y guionista es de los que ha tenido “la suerte” de “no haber vivido ningún caso cercano”, pero sí considera que “las mujeres no tienen que sufrir nada parecido en ningún ámbito laboral”. De hecho, este es un debate que, desde la eurocámara hasta la calle, corre como la pólvora a todos los niveles y, para Bardem, quizá lo más importante para erradicar el problema es la función de los compañeros y amigos que rodean a las víctimas. “La gente que es consciente de estos casos a su alrededor, los compañeros de profesión que lo ven, tienen que apoyarlas”, concluye.