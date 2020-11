«A Iker le ha dado un infarto», Sara Carbonero relata cómo vivió el momento más duro de su vida

Sara Carbonero e Iker Casillas han iniciado una nueva etapa de su vida en Madrid. Tras cinco años viviendo en Oporto debido a los compromisos profesionales del exportero, el matrimonio ha puesto punto y final a una de las etapas más satisfactorias de sus vidas. El 1 de mayo de 2019 sus vidas se pararon por un momento. El que fue leyenda del Real Madrid sufrió un infarto de miocardio a sus 37 años, y que gracias a un médico del club donde jugaba descubrieron enseguida lo que estaba ocurriendo. Ahora ha salido la luz gracias al documental sobre su vida, ‘Colgar las alas’, emitido enMovistar el testimonio de la periodista de cuando ocurrió aquel gran susto que afortunadamente tuvo un final feliz.

«El 1 de mayo de 2019 yo estaba en Cádiz. Estuve unos días por trabajo y luego cogí un vuelo a Madrid porque tenía que hacer una escala de unos 30 minutos hasta coger mi avión a Oporto», comienza diciendo Sara Carbonero antes de revelar cómo fue el momento exacto en el que se enteró de que Iker Casillas no se encontraba bien. «Ana me dijo: ‘Estate tranquila Sara, a Iker le ha dado un infarto’», recuerda la periodista.

«Llamé a Sandro Pereira y no me respondió y era raro porque Sandro siempre constesta», explica Sara todavía inquieta por lo que vivió hace ya un año y medio. El jefe de seguridad del Oporto confirma en el documental la versión de la comunicadora. De hecho, narra la parte en la que el recibe esa llamara que no obtiene respuesta. «Un minuto antes de la intervención de Iker suena mi teléfono. Era Sara, e Iker me hacía el gesto con la cabeza de que no dijera nada», confiesa el trabajador.

Por su parte, Iker Casillas narra su versión de los hecho y da a conocer cómo se sintió ante ese delicado momento de salud que pudo costarle la vida. «Es como estar en una piscina de dos metros, en el fondo, quieres salir y no puedes. Cada vez me faltaba más el aire pero pensé que era una alergia, no un infarto», cuenta el exportero con cierta angustia al recordarlo. «Hice lo de todos los días, desayuné, me fui a entrenar… Tenemos la costumbre de dar dos vueltas al campo, ahí tengo una sensación durante muy poco, igual fue medio segundo no llega ni a eso, que tomas una bocanada de aire y te sabe diferente», explica ante el objetivo de la cámara. Un duro testimonio que finalmente quedó en un susto tanto para Iker como para Sara que más tarde le diagnosticaban que padecía cáncer de ovario del que se está recuperando favorablemente.