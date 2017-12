Tamara Gorro cumple su promesa y comparte el vídeo de su parto

El pasado sábado 16 de diciembre no fue un día más para Tamara Gorro y Ezequiel Garay. Después de muchos intentos y tras haber sido madre por gestación subrogada, la modelo se logró quedar embarazada hace 9 meses y daba a luz al pequeño Antonio. “Familia virtual… ¡Vuestro sobrino Antonio está con nosotros! Creo que no hay mejor imagen para representar todo lo que me gustaría decir. Es imposible describir mis sentimientos, en pocas palabras…Otro sueño cumplido, su papá fue el primero en cogerle, qué sensación tan bonita al verlo”, escribía ella misma en las redes sociales para dar la noticia. Sin embargo, Tamara ha querido dar un paso más y publicar en su canal de Youtube la promesa que les hizo a sus seguidores: el vídeo de su parto.

“Lo prometido es deuda, así que aquí tenéis el vídeo de mi parto”

“Lo prometido es deuda, así que aquí tenéis el vídeo de mi parto. Como vais a ver fueron muchas horas y tuve bastantes dolores, pero tuve la mejor recompensa del mundo. No puedo deciros nada más sólo que espero que os guste mucho”, ha comentado en el pie del vídeo, que ya cuenta con cerca de 95 mil visualizaciones. Tamara Gorro inmortaliza de este modo uno de los días más importantes de su vida, mostrando cada instante. Cada momento. Desde que salen de casa con todo preparado hasta su llegada al Hospital 9 de Octubre, donde se cumple el milagro de la vida: su sueño de ser madre con un parto natural, por vez primera.

El vídeo concluye una hora más tarde del momento álgido de la jornada, con Tamara arropando al recién nacido en su regazo y todos los familiares arremolinados en torno a la madre y al pequeño Antonio. “Lucha. Fuerza. Constancia”. Son las tres palabras con las que la feliz mamá cierra el que será un día inolvidable.