Rafael Amargo regresa a los escenarios en un momento complicado: «Me han quitado el pasaporte»

Rafael Amargo vuelve a subirse a los escenarios siete meses después. Un largo periodo de tiempo en el que el bailaor ha sido protagonista de una gran cantidad de noticias, y no precisamente relacionadas con su trabajo artístico. El pasado mes de diciembre, el bailaor granadino fue detenido por presunta organización criminal y tráfico de estupefacientes. Un hecho que sucedía apenas unas horas antes de estrenar su nuevo espectáculo en Madrid, ‘Yerma’, que por supuesto tuvo que ser aplazado. Aunque finalmente la obra se pudo llevar a cabo, sus problemas con la justicia todavía no han llegado a su fin, tal y como ha explicado en exclusiva a la agencia Gtres, a quien atiende con motivo del estreno de un nuevo show al que ha llamado ‘Flamenco de salón’.

El gran problema, según Amargo, es que «me han prohibido salir y me han quitado el pasaporte». «Soy la persona más trabajadora del mundo, todo el trabajo que tengo es en el extranjero», explica el artista, que asegura que se ha puesto en contacto con el ministro del Interior vía email para pedirle la devolución de su pasaporte, aunque de momento no ha obtenido el resultado esperado: «no me responde, creo que eso es injusto porque como juez puede hacer lo que le de la gana, pero como ministro tiene que responder a todos los ciudadanos de a pie, no puede ser tan cobarde», añade, cargando contra Fernando Grande-Marlaska.

«Tiene que darme mi pasaporte para ir a trabajar porque hasta los que están en la cárcel trabajan porque la ley al trabajador no se le puede privar. Él lleva siete meses privándome y no tiene ni los cojones de contestarme como un ser humano. Yo no sé cómo puede dormir y como el karma le deja. Mi familia sufriendo, mis hijos sufriendo…», continúa. Y es que el bailaor está especialmente preocupado por un proyecto que tiene en India, «lo que voy a hacer, que es una película en Bollywood, donde voy a abrir un mercado para que tantos actores vayan detrás de mí a una industria cinematográfica donde todavía no ha entrado ningún español», asegura.

Y si en el trabajo ha notado el bache, también en su vida personal: «Mi familia sufriendo, muchos amigos sufriendo…». En el caso de su pareja es diferente, pues a ella sí le han devuelto el pasaporte, algo que no entiende, pues también está imputada en el caso y, al ser argentina, «se podría ir si quisiera, aunque no tiene ninguna intención».

A pesar de todo, asegura que en cuento a ventas de entradas «me está yendo bien», aunque sí que ha notado es que las marcas le han quitado su favor. «He notado un bajón en lo que son las marcas porque me han hecho una putada muy grande y me van a tener que indemnizar», anuncia. «Lo cuento ahora porque ya llevo siete meses y no me dan la oportunidad ni de sentarme en las teles. Es muy duro lo que te estoy contando. Vamos, me pongo yo a hacer lo de Rociíto, la docuserie, y entre las cosas mías personales y todo esto te hago siete meses, lo de Rociíto se queda en palotes con todo lo que tengo».