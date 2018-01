El mes de diciembre marcó un antes y un después en el entorno de Gustavo González y María Lapiedra. La vida de ambos se desmoronó entonces como un castillo de naipes, dejando atrás los lazos que les unían a sus respectivas parejas y comenzando una particular vida en común. ¿El motivo? Salió a la luz la relación paralela que el colaborador y la actriz habían mantenido durante más de ocho años. Después de dos meses, es el primer marido de María, Ramiro Lapiedra, quien descubre a LOOK cómo se fraguó este romance entre Gustavo y María, qué confesiones le hacía el paparazzi a la catalana y, sobre todo, cómo avanzó aquella historia que a día de hoy no deja de copar titulares.

“Gustavo se sentía culpable por su familia. No quería hacer daño a su mujer y a sus hijos y, de hecho, María me comentaba que su mujer le tenía bastante controlado, pero que él se inventaba muchos engaños. Gustavo se agobió mucho”, revelaba Ramiro a este medio hace una semana. Un arrepentimiento que Gustavo ha tratado de plasmar en sus últimas apariciones en ‘Sálvame’: “No me he equivocado haciendo pública mi relación con María, pero quiero minimizar los daños que pueda hacer a mi familia”.

Pese a que ahora la actriz proclama su amor por Gustavo, en el año 2010 ambos protagonizaron varios encontronazos en el plató de ‘¿Dónde estás corazón?’ al que María acudió como entrevistada. Fue en ese momento cuando la catalana quiso ponerse en contacto con Gustavo con el fin de mostrarle unas pruebas. “La primera vez que quedaron solos fue en casa de María en el barrio madrileño de Sanchinarro. Él fue para hablar porque María quería enseñarle unos datos y unas pruebas en el ordenador sobre la relación que ella tenía con Pipi Estrada. Yo, mientras tanto, me quedé en una habitación pequeñita que tenía en la cocina esperando y escuché casi todo. Ese día no quedaron para enrollarse, aunque ella pretendía seducirle y lo tenía todo planeado“, confesó el director en conversación con LOOK.

Ramiro fue testigo de esa primera cita entre Gustavo y María Lapiedra, pues se encontraba en una habitación contigua a donde ambos estaban. “Recuerdo que ese día se puso muy guapa. Les oía hablar y sé que estaban en el salón. Antes de que él se fuera a casa, se empezaron a besar en el cuarto y me fui. Yo tampoco pensé que fuera a pasar nada, la verdad, pero al final… (…) Esa noche se acostaron y María alucinaba con que eso hubiera pasado. Después de la primera cita quedaron más veces y en un principio sin ningún compromiso…”, comenta.

Y es que, según Ramiro, todo comenzó como algo sin importancia. “Al principio todo se reducía a sexo y no había sentimiento ninguno. Luego se fueron viendo intermitentemente”, revela. “En otras cinco ocasiones cuando Gustavo fue a ver a María yo estaba en su casa y mientras que él subía en el ascensor yo me iba por las escaleras”, añade.

La gran mentira de María Lapiedra

Una década después de que estallara esta historia, la catalana volvió a destapar a comienzos de enero lo que para uno de sus protagonistas es la caja de los truenos. “Yo no daría coba a Ramiro Lapiedra porque le puse una denuncia de malos tratos y le gané. Tengo una orden de alejamiento contra él. Os agradecería que paséis de este tío”, aseguró María hace unas semanas en ‘Cazamariposas’. Palabras que para Ramiro son catalogadas como ‘la gran mentira’ de su exmujer y así se lo confesó a LOOK: “Me he sentido abochornado y me han llegado a insultar por la calle porque con esta denuncia me estigmatizaron. Desde entonces mi vida ha sido muy difícil”.

El director aportó entonces a este medio el auto del Juzgado de Violencia de género número 8 de Madrid en el que se revela que este litigio fue archivado el 14 de febrero de 2008 además de otro escrito con la declaración con la que María retiró su demanda de violencia de género contra él. Pese a que estos documentos vieron la luz, Ramiro asegura que a día de hoy sigue vetado en algunos programas de televisión. “Sigo estando vetado después de que se haya demostrado que no hubo malos tratos. Me siento impotente porque no me dejan dar mi versión…y María me sigue nombrando aún”.