La advertencia de Vanesa a la supuesta hija ilegítima de Manolo Escobar

Se reabre el caso de la supuesta paternidad de Manolo Escobar. La gijonesa Eva María García Figueras ha interpuesto una demanda al juzgado de Villaviciosa donde reclama sus derechos como supuesta hija del cantante. La mujer de 57 años reafirma su parentesco con el ídolo musical de los sesenta, algo que tendría que ser probado mediante el análisis sanguíneo de los familiares biológicos de Manolo, ya que este fue incinerado tras su muerte. LOOK ha querido conocer la opinión de Vanesa García Marx, única hija de Manolo Escobar y su difunta esposa Anita Marx, y se ha mostrado contundente: “Lo que dijo no coincidía ni en fechas ni en nada. Mi familia nunca ha oído hablar de ella”.

La historia se remonta a principios de los años 60, cuando supuestamente la madre de Eva María mantuvo una relación extramatrimonial con el artista. De esta relación nacería esta hija ilegítima, justo un año después de que Manolo contrajera matrimonio con Anita Marx. En 2015 saltó a la palestra este controvertido caso con las declaraciones de esta mujer, en las que aseguraba haber conocido al cantante e incluso haber compartido con su hipotético padre largas temporadas en Benidrom hasta que cumplió 18 años. Según ella su madre la dejó una carta al morir donde le contó quien era su progenitor, esto unido a unas fotografías donde aparecía de niña en la casa de Manolo serían sus pruebas para demostrar su origen.

“Lo que ella dijo en su día no tenía ningún sentido. Lo tendrá que demostrar”, cuenta Vanesa LOOK, y añade lo siguiente: “En una entrevista que se publicó hace algún tiempo se contaba que la madre de esta señora estaba casada y tenía otra hija pocos meses mayor. Se quedó embarazada a los pocos días de dar a luz de la hija anterior, estando aún en la cuarentena. Ya me dirás si la madre de esta señora que acaba de dar a luz, recién parida, y teniendo marido se acuesta con un señor como mi padre que no es su marido, que se acababa de casar con mi madre, que no era famoso entonces…“.

[Así es el chalet de Manolo Escobar que su hija vende por casi un millón de euros]

Además la hija de Manolo Escobar advierte que si su supuesta hermana está haciendo todo esto por la herencia debería prepararse para desembolsar una gran cantidad de dinero, ya que ella ha tenido que hacer frente a numerosos gastos tras la muerte de su padre. “He pagado mucho a hacienda por las deudas que dejó mi padre y aún estoy pagando. No es todo tan bonito como parece”, afirma y concluye que si la demanda se admite a trámite, ella pondrá el caso en manos de sus abogados. Por el momento Vanesa quiere mantenerse al margen de esta polémica. Una desagradable situación que le toca vivir tras el fallecimiento de su madre en el pasado mes de enero.