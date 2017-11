Ramón García está inmensamente feliz. Después de que el año pasado ni él ni su capa estuvieran frente al reloj de la Puerta de Sol para dar las campanadas, el bilbaíno vuelve a TVE para recibir el año 2018 junto a Anne Igartiburu. Convertido en un icono, Ramón ha acompañado a millones de espectadores durante 16 años en la que es para muchos una noche muy especial.

[Estalla la guerra entre la ‘amiga íntima’ de Bigote y el clan Campos: “Ellas son mi mano negra”]

Aunque no siempre TVE ha contado con él. A finales de 2016, Ramón recibía la noticia de que en 2017 no iba a estar junto a la presentadora de ‘Corazón’, rompiéndose así la pareja artística que tantos éxitos había cosechado. Era sustituido por Jordi Cruz y Pepe Rodríguez, pero ¿qué motivo le alejó de las campanadas? Se habló entonces de una mano negra que le había vetado. ¿Significa este regreso que la supuesta mano negra ya no está en el equipo directivo?, ¿cómo vivió él ese momento? “Para mí ha sido un culebrón desagradable”, confiesa a este medio. LOOK se ha puesto en contacto con el presentador y estas son sus palabras:

LOOK: Vuelves a dar las campanadas ¿Cómo te sientes?

R.G: Me siento bien, es una buen noticia porque es trabajo. Es un trabajo que conozco bien porque lo he hecho muchos años y allí estaremos el 31 de diciembre si Dios quiere en la Puerta del Sol.

LOOK: ¿Cómo recibiste esa llamada después de que el pasado año no se contara contigo?

R.G: La recibí con normalidad. Unas veces deciden llamarte y otras no llamarte. Este es nuestro trabajo. Estoy contento porque poder estar al frente de esa retransmisión es un orgullo para mí. Son ya 16 años haciendo las campanadas…

LOOK: En su momento dijiste que había una mano negra que no te había permitido estar allí el año pasado y que cuando esta persona se fuera tú volverías. ¿Ya se ha ido ese directivo?

R.G: Estoy cansado de decir que nunca hablé de mano negra. Eso fue un periodista que puso en mi boca esa expresión y pido por favor que esto quede claro. No hubo ninguna polémica.

LOOK: Había una cita textual tuya que decías “Es la decisión de un señor que se sienta en un despacho de Prado del Rey y yo soy el jugador al que le sientan en el banquillo. Jode, pero te aguantas”. ¿Esto fue así?

R.G: Lo que dije fue que cada equipo directivo decide las personas que se ponen en las campanadas y demás programas. En ese momento decidieron poner a otros para presentar las campanadas y punto.

LOOK: ¿Entonces de mano negra nada?

R.G: Yo nunca utilicé esa expresión. Se puso en mi boca y para mí ha sido un culebrón bastante desagradable. Me gustaría desmentirlo, lo que sí dije es que las personas que están en Prado del Rey son los que deciden para bien y para mal. Son decisiones que se toman acertadas o desacertadas, pero eso no me incumbe a mí opinarlo. Estaría bueno. Si no me llaman me tengo que quedar en casa.