El vídeo de Paz Padilla comiendo pipas en la India que se ha hecho viral

Paz Padilla se ha convertido con el paso del tiempo en todo un fenómeno en la Red. Es habitual ver cómo la humorista protagoniza los trends del momento junto a sus amigos y familiares haciendo gala de su habitual humor. Sin ir más lejos, en TikTok reúne casi tres millones de seguidores gracias a los vídeos que comparte. A esta cifra se le suman los 36 millones de me gustas que ya acumula gracias a sus diferentes publicaciones. Esto es, sin duda, sinónimo de que cuenta con un ejército de followers que siguen de cerca sus pasos y que genera simpatía entre los internautas.

En su último vídeo, que ya se ha hecho viral, ha revolucionado por completo un vagón de tren mientras viaja por la India. Una vez más, Paz Padilla ha hecho gala de su carisma y en lo que parece ser un trayecto entre Delhi y Jaipurk, la ex presentadora de Sálvame reconoce tener «mono de pipas».

Es por eso por lo que se dispone a bajar su enorme maleta del portaequipajes en el que iba para poder sacar la bolsa de este snack traído desde España. Escena que observan todos los pasajeros que no entienden muy bien lo que está sucediendo.

En un ambiente jocoso, la actriz reconoce que es una auténtica adicta a las pipas al grito de «barato, barato». Mientras abre la bolsa se pasea por el pasillo y ofrece a los viajeros que van en el mismo vagón que ella. La bolsa de pipas en cuestión es una de 200 gramos de la marca Hacendado.

Un gran número de interacciones

«Yo pagaría por irme de viaje con esta mujer. Debe ser una experiencia única, pero creo que la mandíbula y el estómago me acabarían doliendo de tanto reírme», «lo que no se te ocurra a ti… Ese viaje no se le olvida a ninguno de los pasajeros. Eres tremenda», «esta mujer es increíble, sabe sacarle a la vida todos momentos felices. Me iría con ella de vacaciones sin dudarlo ni un momento», «a mí me daría agujetas en la barriga de reírme tanto», son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en la breve pieza audiovisual que ya cuenta con más de 2 millones de reproducciones. Y eso no es todo porque cerca de 10.000 usuarios se han guardado el clip y 8.000 lo han compartido.

Fue hace una semana cuando Paz comunicó vía Instagram que iba a realizar este viaje. «Voy a la India. Parada en Abu Dabi camino de Delhi. Después de 12 horas llegamos a la cuna de la meditación. Voy a un retiro. Quiero que vengas conmigo a descubrir la India», escribió en un post. Con el paso de los días ha ido compartiendo alguno de los momentos que está viviendo en el citado enclave.