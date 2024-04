La sorprendente imagen de Paz Padilla con su ex marido, Albert Ferrer, veinte años después

Aunque mantiene unos orígenes muy afincados en la tierra gaditana, Paz Padilla siempre ha tenido muy presente las costumbres catalanas a raíz del matrimonio que contrajo con Albert Ferrer, padre de su única hija. Es por ello por lo que el 23 de abril, día en el que se celebra Sant Jordi, la humorista se suele trasladar hasta la Ciudad Condal para disfrutar de las rosas rojas y las tradiciones que inundan las calles del lugar citado. En los últimos años, también ha tenido el placer de darse un baño de masas con todos sus seguidores, los cuales esperan con ansias que la presentadora firme las páginas de sus obras. Este 2024, entre la multitud de personas que se han personado en la importante cita, ha llamado la atención la presencia del progenitor de Anna Padilla, al que ha dedicado unas emotivas palabras en las redes sociales junto a una fotografía en la que posan fundiéndose en un abrazo.

«Que bonito que vengas a verme, el amor que nos tuvimos se convirtió en respeto y admiración 20 años después. Si eres feliz yo soy feliz, si eres feliz, ella es feliz. Gracias por decirme te quiero hoy. Yo siempre te quise y siempre te querré», escribía Paz Padilla a través de una de sus stories de Instagram.

La instantánea ha sorprendido a propios y extraños, ya que, en todo este tiempo, nunca ha sido habitual ver a la que fue presentadora de Sálvame compartiendo contenido junto a Albert. Según varios medios, el padre de la influencer prefiere vivir una vida alejada del foco mediático, algo que respetan al máximo tanto su hija como su ex mujer.

No obstante, en esta ocasión, Paz Padilla no ha sido la única que ha roto esta norma no escrita. Y es que, aprovechando la fotografía publicada por su madre, Anna Ferrer ha compartido la instantánea añadiendo un tierno mensaje sobre la relación de sus padres que no ha tardado en dar la vuelta a la Red: «El amor a veces no se acaba, se transforma», comentaba junto a un emoji de un corazón rojo.

Paz Padilla y Albert Ferrer en Sant Jordi, Barcelona (Foto: Instagram)

Una historia de amor sumergida en la discreción

Paz Padilla dejó su Cádiz natal para mudarse a Barcelona con motivo de su fichaje en el programa Crónicas Marcianas. Allí encontró el amor y comenzó una relación sentimental con Albert, quien en 1997 se convirtió en el padre de su primera y única hija: Anna Ferrer. Un año después, decidieron pasar por el altar, pero, sin embargo, en 2003, tomaron caminos por separado. A día de hoy, se desconocen los motivos que les obligó a terminar con su relación, pero lo que si sabe es que el duelo de su ruptura fue una etapa en la que la propia Paz ha confesado «que lo pasó muy mal» y que no le desea a nadie. «Me dijo que se le había apagado el amor, pero yo estaba profundamente enamorada», contó durante su visita en el programa Mi casa es la tuya.

Pese a todo, a día de hoy parecen mantener una muy buena relación, por lo que todo parece indicar que han dejado atrás las diferencias que un día dinamitaron su romance. Anna ha sido preguntada en varias ocasiones por la relación que mantiene con su padre, la cual ha aclarado que es muy buena: «Me llevo muy bien con él, lo que pasa que no vive en Madrid y no publico muchas cosas con él», explicaba en sus redes sociales.