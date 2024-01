El deseo de Paz Padilla para el día de su entierro: «Quiero ir en cabalgata»

La muerte de su marido marcó un antes y un después en la vida de Paz Padilla. Antonio Vidal falleció el pasado julio de 2020, con 53 años, a causa de un tumor cerebral y, sin duda, supuso un punto de inflexión para la humorista. Desde entonces, nunca ha ocultado cómo vivió aquellos terribles momentos, además de confesar que ha aprendido mucho sobre todo lo vinculado con la muerte. «Cuando amas tanto a una persona, y sabes que va a morir, no puedes más que decirle ‘gracias, te quiero. Vete tranquilo’», confesó en la revista del saludo.

En estos casi cuatro años, Paz ha rememorado frente a las cámaras, en numerosas ocasiones, la muerte de Antonio. De hecho, una de las últimas veces ha sido en el programa que ha protagonizado junto a su hija, llamado Te falta un viaje. Allí fue donde, después de asistir a un funeral en Ghana, la presentadora no puedo evitar reprimir las lágrimas tras acordarse del entierro de su esposo: «Yo quise que todo el mundo bailáramos. Y mucha gente no lo entendió. Hoy miraba y decía ‘qué bonito’. Es lo que yo quise, celebrarlo. Antonio merecía que le dijéramos ‘te quiero’ y que nos quedamos aquí, pero nos quedamos bien», expresaba mientras lloraba.

🗣️ Paz Padilla recuerda a su marido en Ghana : «Me ha llevado al entierro de Antonio». 🛫 #TeFaltaUnViaje

🔴 https://t.co/oJ6E3gGHDu pic.twitter.com/w77BUNcIrR — Cuatro (@cuatro) December 13, 2023

Y es que, de acuerdo con las palabras que pronunció en una de sus entrevistas más emotivas en Sálvame Deluxe, Paz Padilla considera que «la muerte hay que celebrarla igual que hacemos con la vida». Y es por eso por lo que tiene claro cómo quiere que sea su entierro el día que ya no esté. «Yo mi entierro lo tengo ya organizado. De hecho es bueno hablarlo, porque hay que perderle el miedo a eso que va a suceder», comenzaba a explicar durante su participación en el podcast Lo que tú digas.

«Yo le he dicho a mi hija: ‘Ana, yo quiero una cabalgata. Me encanta. Y la gente que vaya a mi entierro en las carrozas. Y a mi que me lleven delante como si yo fuera la reina de la fiesta. Y todo el mundo cantando y bailando hasta el cementerio», desvelaba. Añadía que tenía pensado dejar todo pagado para que todas las personas que hayan sido importantes a lo largo de su vida puedan estar presentes en su despedida. «Yo le digo a mi hija: ‘Gorda, que yo he vivido muy bien la vida, que no necesito más’», sentenciaba.

Con estas declaraciones, Paz Padilla deja claro, una vez más, su manera de enfrentarse a la muerte, a la que, a diferencia de muchas otras personas, no tiene ningún miedo, porque ha asimilado que es algo que va a ocurrir antes o después: «Mi último día puede ser mañana», explicaba, apuntando que aunque haya quienes se muestren reacios a hablar de este asunto, la muerte es algo que existe y que está ahí.