Carmen Lomana, de 75 años, en primera plana mediática. ¿El motivo? Las últimas declaraciones de Paz Padilla, de 54, que arremeten contra su físico. Es por eso que la colaboradora de televisión no ha dudado en responder a la humorista de manera tajante. Tras esto, la cómica ha optado por mantenerse al margen y, por ahora, no ha reaccionado a las palabras de Lomana.

La reacción de Carmen Lomana

Paz Padilla ha estado estos días en Marbella, concretamente en el Hotel Villapadierna, donde ha tenido lugar una de sus charlas motivacionales. En el marco de esta visita a la ciudad malagueña, Padilla se centró en centrar su conversación sobre los miedos a envejecer de la sociedad. Para ello puso el ejemplo de Carmen Lomana.

«Me la encontré en el AVE y está tan estirada que ya no se puede estirar más. Se ha estirado tanto la cara que ya mismo se tiene que afeitar», indicó. Unas palabras que no sentaron nada bien a los allí presentes, pues cabe mencionar que la empresaria tiene muchas amistades en el citado enclave al que se desplaza cada vez que tiene una oportunidad y donde pasa gran parte de sus veranos. Lejos de quedarse ahí, la humorista siguió en la misma línea señalando que «esas rubias que se meten de todo en los labios y parecen salchichas… hay que saber envejecer». Algunos de los asistentes, como ha desvelado la revista Semana, incluso se cuestionaron la incoherencia en las palabras de Paz Padilla, dado que también ha pasado por el quirófano apra hacerse algunos retoques estéticos. ¿Pero ella no se ha operado el pecho?», se preguntaban algunos de los invitados al evento.

«Es increíble que haya dicho esto Paz, de si estoy o no operada. Debería tenerme más respeto, porque me pidió dos favores cuando no era nadie y se los hice», ha apuntado Lomana al citado medio. Asimismo, también ha hecho hincapié en «la maldad de algunas personas y la falta de educación que demuestran».

Paz Padilla ataca a Isabel Preysler

Al margen de la polémica, Paz Padilla también hizo un comentario sobre Isabel Preysler. «Cuando Isabel regaña a algún hijo les dice ‘Voy a decírselo a tu padre’. Y luego se vuelve a los otros hijos y les dice ‘también al tuyo, al tuyo y al tuyo también», dijo Padilla sobre la madre de Tamara Falcó. Declaraciones que no se entendieron por parte del público al tratarse de una charla emocional como coach y no de un monólogo en clave de humor.

El nuevo reto de Paz Padilla al margen de la polémica

Hace tan solo unas horas y pese al tsunami de reacciones sobre sus palabras hacia Carmen Lomana, Paz Padilla publicaba en su perfil de Instagram su último reto profesional: su nuevo libro.

Después de escribir El humor de mi vida, tras la muerte de su marido, Paz lanza Madre. «Feliz de anunciaros mi gran proyecto de este año, mi nuevo libro: «MADRE». Disponible ya la preventa con el link en mis stories y biografía», ha indicado en la Red muy emocionada.