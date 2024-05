Joana Sanz acaparaba parte de la atención mediática este pasado lunes 6 de mayo. ¿El motivo? La modeló publicó un storie en su perfil de Instagram felicitando a Dani Alves por su cumpleaños. A través de una llamativa fotografía y un polémico texto, la maniquí ha provocado todo tipo de reacciones. Una de ellas la de Carmen Borrego, que no ha dudado en dar su opinión, estallando así contra Sanz.

«Un año más. Un año para volver a empezar. Un año para reconstruirte. Un año para convertir las lágrimas de tristeza en felicidad. Un año más de maduración. Feliz vuelta al sol. Amo-Te», escribió Joana. Palabras que ya han tenido respuesta por parte de la hermana de Terelu Campos.

Carmen Borrego estalla contra Joana Sanz

Durante su intervención en Así es la vida, Carmen se ha mostrado muy tajante. «Mi pregunta sería cuánto tiempo va a necesitar la víctima en recuperarse, un año, dos años, tres años, toda la vida. Esa sería mi pregunta. Es que estando la situación como está y habiendo una víctima como hay, es totalmente innecesario», ha dicho Borrego, visiblemente molesta. «A mí me repugna además tener una relación con una persona condenada por violación», ha añadido muy cabreada Gema.

Quien también se ha pronunciado sobre lo sucedido fue Suso, otro de los colaboradores del espacio de Telecinco. «Yo para empezar, con las informaciones que me llegaron, yo no tengo tan claro que Joana Sanz y Dani Alves haya una relación de amor como podemos entender todo. Hay otro tipo de intereses. Cuando he visto esta historia que ha subido Joana Sanz a mí me ha producido una repugnancia tremenda y un rechazo brutal», ha comentado con indignación.

La imagen de la polémica

En la fotografía que publicó Joana Sanz se podía ver a Alves ataviado en un albornoz y una toalla enrollada a la cabeza mientras posaba sonriente ante el objetivo de la cámara. No es la primera vez que Joana tiene un gesto público con Dani Alves después que fuera puesto en libertad tras estar más de un año en prisión. A principios del mes de abril y tras días de especulaciones sobre la postura que habría tomado la modelo con el que fuera jugador del Fútbol Club Barcelona, fue ella misma quien confirmó que seguía unida a su esposo.

Lo hizo compartiendo una imagen en la que enseñó las manos entrelazadas de ambos, exhibiendo un tatuaje compartido y realizado en tinta roja: «1+1=1». «La suma de uno y uno no son dos si no uno, porque trabajan entre los dos», escribió Sanz en sus redes sociales. De esta manera y pese a que Dani Alves fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por la violación a una joven en una discoteca -aunque tras pagar un millón euros fue puesto en libertad-, Joana ha querido continuar junto a su esposo.