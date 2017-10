Son muchas las dudas que planean sobre la historia de David Bustamante y Ares Teixidó. La revista ‘Lecturas’ destapaba el pasado miércoles un romance que ellos se habían preocupado muy mucho de mantener oculto. Una vez superada la sorpresa inicial, empezaron las especulaciones, los desmentidos y las informaciones complementarias.

Look ha conseguido en exclusiva un testimonio que tira por tierra el desmentido de Bustamante. “Es mentira”, aseguraba el cantante al periodista Aurelio Manzano pocas horas después de publicarse la noticia; “Solo la he visto una vez en mi vida, en la presentación de Telemadrid. Estoy agotado; primero fue la bailarina y ahora esta”. Pero según ha podido probar Look, la guapa periodista y el cantante no solo se conocen desde el pasado septiembre sino que él la ha presentado incluso a un íntimo circulo de amigos. Una testigo presencial de una de las noches que Ares y David salieron juntos nos aclara precisamente eso, que estaban juntos y no era la noche de la gala de Telemadrid, momento en el que Busta asegura que fue la única vez que la ha visto. Ares estaba allí e iba con David. Él la presentó, era de noche, plan de copas, en una discoteca, septiembre, pero no el 14 ( fecha de la gala de Telemadrid). Quien lo desvela a Look nunca imaginó que aquella noche fuera clave y que lo que vio entonces, desmiente hoy al propio Busta.

Con esta serían dos las ocasiones en que podríamos afirmar, sin ningún tipo de dudas que se habrían visto: la de la gala televisiva y esta que nos narra una de las personas del círculo cercano e íntimo del cantante. Es más que probable que David no confirme nunca este romance que, por otro lado, tras su trascendencia pública, puede que no pase por su mejor momento e incluso acabe, antes de que Bustamante y su todavía mujer, Paula Echevarría, hayan tomado una decisión sobre su divorcio tras más de seis meses de ruptura, de cese de la convivencia y de vidas separadas.

La periodista Sandra Aladro ha desvelado en ‘El programa de Ana Rosa’ que Ares habría pasado también un rato junto a David, en su camerino, antes de salir al escenario el día que el cántabro actuó en el municipio de Las Rozas, vecino a Madrid. En todos estos encuentros les han visto juntos. El argumento de solo un día no se sostiene. Las veces en que se habrían encontrado en el ático de Pozuelo donde reside el cantante, según la información de ‘Lecturas’, han sido desmentidas también por ambos. Es cierto que en esa dirección donde fotografiaron a la periodista hay más vecinos. Ella ha declarado que allí vive una amiga suya, pero no da más detalles. Nunca tendremos testigos de esto, pero el resto ya no lo pueden negar.