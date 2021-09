Las claves del enfrentamiento judicial David Flores contra su madre, Rocío Carrasco

El padre actúa y el hijo responde. David frente su madre, Rocío Carrasco. El exguardia civil es quien se querella contra su exmujer por impago de pensión de su hijo menor, a quien se resistió a entregar a su madre pese a una orden judicial dictada en octubre de 2016, entonces menor de edad. Este enfrentamiento judicial madre-hijo agrava aún más la ruptura de Rocío Carrasco con sus hijos.

Cada decisión es un hecho y resultan clave. Antonio David Flores no es pasivo, ni tampoco conciliador, según lo acontecido en los últimos años. Es él quien interpone tanto la denuncia que Rocío Flores firmó contra su madre por maltrato en julio de 2012, siendo aún menor de edad, como en la que se persona David Flores en junio pasado por impago de pensión, también contra su madre. Quiero ceñirme a los hechos. Si alguien interpreta o identifica este proceder como posible violencia vicaria, es muy libre.

En el último párrafo del comunicado emitido este jueves, 2 días después de que trascendiera que David Flores pide 1 año de cárcel para su madre por el impago de su pensión alimenticia, podría estar la clave: “Mi cliente finalizará estas actuaciones procesales en el caso de que ambos progenitores cesen en los procedimientos penales que han iniciado el uno contra el otro, reiterando que no hay mayor deseo por parte de don David Flores Carrasco que sus padres pongan fin a dichos procedimientos”. Entiendo que el hijo desee la paz entre sus padres sobre todas las cosas. Me ciño a los hechos. Es exactamente lo que plantea el último párrafo del comunicado. El joven propone que renunciaría a su pensión si sus padres cesan en los procedimientos penales pendientes. Si alguien entiende que se utiliza a un hijo para lanzar una petición que, en todo caso, se trataría entre abogados, es muy libre también.

Si tenemos en cuenta que los únicos procedimientos penales vivos que enfrentan aún a Rocío Carrasco y Antonio David Flores son por un lado, el presunto alzamiento de bienes e insolvencia punible, pendiente de juicio, y la demanda por lesiones psicológicas, que llevó en Alcobendas el Juzgado de Violencia Contra la Mujer, sobreseído provisionalmente, ambos de Rocío contra Flores y, por otro lado, la querella por impago de pensión alimenticia de David hijo, instada por el padre, en la que el joven se ha personado, podemos concluir que en la petición que David Flores traslada a la opinión pública mediante comunicado redactado por su abogada se dirige solo a que su madre retire los penales contra su padre. Rocío Carrasco no tiene ninguna otra reclamación penal. ¿Me equivoco?

Fue este martes cuando el periodista Luis Rendueles adelantaba en el digital Caso Abierto que “David Flores pide que su madre, Rocío Carrasco, sea condenada a un año de cárcel y a pagarle una indemnización de 15.000 euros por no pagarle la pensión a la que está obligada por la justicia”. Así se recoge en el escrito de acusación al que el mencionado medio tuvo acceso. Señala también que David es una persona “dependiente económicamente” y que su madre “no quiere hacerlo y nunca ha pagado cantidad alguna”.

Una sentencia de 2018 fijaba en 200 euros mensuales la cantidad que la madre debía pagar por el menor de sus hijos, después de que el padre solicitara casi 5.000 para la manutención tanto de Rocío como de David Flores. La de la hija mayor fue denegada y la cantidad solicitada para el menor quedó en 200 euros. Me ciño a los hechos y aquí añado que me parece un error que Rocío Carrasco decidiera no abonar la cantidad exigida judicialmente.

El comunicado matiza, por otra parte, que David Flores reclamará los alimentos tanto a su padre como a su madre. El joven vive en Málaga con su padre, su mujer, Olga Moreno, y sus dos hermanas desde julio de 2016, una vez que su padre decidiera que no volvería a casa de su madre, pese a que acordaron custodia compartida. Carrasco acudió al juzgado, al padre le conminaron a “la entrega inmediata” del menor, pero dos meses después cumplía la mayoría de edad y ahí quedó todo. Antonio David Flores lo había empadronado 7 meses antes en la capital de la costa del sol. En junio pasado, durante su declaración en sala, le preguntaron por la pensión por incapacidad que recibía mensualmente. David hijo explicó que era Olga, la mujer de su padre, quien manejaba la cuenta corriente. No pudo ofrecer muchos más detalles. Si alguien puede interpretar que las cantidades que ahora, según plantea su defensa, va a reclamar a su padre por la pensión alimenticia que tras separarse nunca pagó, las puedan manejar desde esa misma cuenta, es libre; si entiende que pueden estar instrumentalizando a un mayor de edad, con presunta incapacidad, (una juez de Alcobendas lo planteó en el procedimiento de incumplimiento de custodia) es muy libre también. Nos ceñiremos a los hechos. Siempre son clave.